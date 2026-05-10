Fußball Landesliga: SKV Rutesheim beendet den zwölf Jahre langen Ergebnisfluch

Der Fußball-Landesligist holt nach zehn Spielen ohne Sieg mit einem 5:2 über den TSV Ilshofen erstmals wieder drei Punkte gegen Angstgegner und ist fürs Topspiel gerüstet.

Wenn sich in den vergangenen Jahren ein Kontrahent der SKV Rutesheim den Begriff des Angstgegners erarbeitet hatte, war das der TSV Ilshofen. Seit 2014 hatte die Truppe von Trainer Christopher Baake nicht mehr gegen den Club gewonnen. In den fünf Jahren, in denen die Teams in derselben Liga spielten, gab es zwei Unentschieden und acht Niederlagen für die Bühl Boys.

Nunmehr hat die schwarze Serie endlich ein Ende genommen: Nach einer starken Leistung setzte sich die SKV Rutesheim gegen die Gäste mit 5:2 (1:1) durch und bleibt vor dem Gipfeltreffen am nächsten Freitag (19 Uhr) beim Zweiten FV Löchgau mit drei Zählern Vorsprung Tabellenführer.

Ilshofen nach der Pause nur zu zehnt

Mit verantwortlich für den Erfolg der Rutesheimer war, dass Ilshofen die zweite Halbzeit mit zehn Mann bestreiten musste, da Verteidiger Nico Layer in der 41. Minute nach einem Foul an Laurin Stütz die Rote Karte gesehen hatte. Nach einem Pass aus dem Mittelfeld war Stütz schneller als sein Gegenspieler, der sich nur mit einem Foul zu helfen wusste. Obwohl ein zweiter Verteidiger in der Nähe war, wertete der Unparteiische die Situation als Notbremse – in den Augen von Coach Baake zu Recht. „Der zweite Mann hätte Laurin nicht mehr eingeholt, das war eine klassische Rote Karte“, erklärte er. TSV-Trainer Pascal Beck echauffierte sich über die Entscheidung – möglicherweise auch im Zusammenhang mit einem potenziellen Handspiel zuvor – derart, dass ihn der Schiedsrichter ebenfalls mit Rot von der Bank verwies.

Laurin Stütz (re. vo.) trug sich gegen Ilshofen zweimal in die Torschützenliste ein. Foto: Andreas Gorr

Es dauerte nach dem Wiederanpfiff nur wenige Sekunden, ehe die Gastgeber die nummerische Überlegenheit in einen Treffer ummünzten: Direkt aus dem Anstoßkreis wurde der Ball auf den rechten Flügel gespielt, nach der Flanke prallte der Ball unglücklich von einem Verteidigerbein ab und Laurin Stütz versenkte diesen aus wenigen Metern mit seinem 25. Saisontor zum 2:1. Als acht Minuten später Hannes Obert nach einer Flanke von Alexander Grau mit einer Volleyabnahme auf 3:1 erhöhte, schien die Partie auf die Seite der Gastgeber zu kippen.

Doch ein grober Schnitzer in der SKV-Defensive machte die Begegnung wieder spannend: Nach einem weiten Einwurf von Moritz Lindner verlängerte Jonas Lausenmeyer den Ball per Kopf ins lange Eck zum 3:2 (58.). „Das kann nicht sein, dass in so einer Situation keiner von uns an den Ball kommt“, schimpfte Coach Baake. Doch die Rutesheimer ließen sich vom Anschlusstreffer nicht beeindrucken und stellten nur zwei Minuten später den alten Vorsprung wieder her: Aus dem Mittelfeld wurde Marvin Boateng mit einem steilen Pass geschickt. Dieser war schneller als sein Gegenspieler und hatte im Tempo den Blick für den mitgelaufenen Stütz am langen Pfosten, der ohne Probleme zum 4:2 einschieben konnte. „Eine überragende Vorarbeit von Marvin“, lobte Baake den defensiven Mittelfeldakteur, der auch gegen den Ball ein sehr starkes Spiel machte.

Zudem hatte der Coach auch ein glückliches Händchen: Sechs Minuten nach seiner Einwechslung nahm Markus Wellert einen Pass aus dem Mittelfeld aus und traf nach wenigen Schritten aus 14 Metern genau in den Winkel zum 5:2-Endstand (68.). Der Rest war ein Schaulaufen für die Gastgeber, die den Ball sicher in den eigenen Reihen zirkulieren ließen und sogar noch zwei Chancen auf einen sechsten Treffer hatten.

Spitzenspiel am Freitag in Löchgau

In der ersten Halbzeit hatten sich die Rutesheimer deutlich schwerer getan: Zwar gelang Hannes Obert nach schöner Vorarbeit von Flavio Heiler aus kurzer Distanz die 1:0-Führung (9.). Doch nachdem SKV-Schlussmann Jan Göbel zunächst in einer 1:1-Situation per Fuß den Ausgleich verhindert hatte (13.), war er nach 31 Minuten machtlos: Als Tobias Gebbert verletzungsbedingt neben dem Feld behandelt wurde, unterliefen der SKV-Defensive zwei Fehler in der eigenen Hälfte nacheinander. Die Gäste nutzten dies mit zwei schnellen Pässen und dem 1:1 durch Moritz Lindner aus. Nach dem überzeugenden Sieg freut man sich beim SKV auf das Gipfeltreffen am Freitag beim FV Löchgau. „Hoffentlich kommen viele Zuschauer, das haben sich beide Mannschaften verdient“, warb Christopher Baake. SKV Rutesheim: Göbel – Riedlinger (76. Vaihinger), Rudloff, Schneider, Heiler, Russ, Held (62. Wellert), Gebbert (35. Boateng), Grau (65. Maier), Stütz, Obert (70. Crepaldi).