Fußball Landesliga: SKV Rutesheim beendet den zwölf Jahre langen Ergebnisfluch

Der Fußball-Landesligist holt nach zehn Spielen ohne Sieg mit einem 5:2 über den TSV Ilshofen erstmals wieder drei Punkte gegen Angstgegner und ist fürs Topspiel gerüstet.
Wenn sich in den vergangenen Jahren ein Kontrahent der SKV Rutesheim den Begriff des Angstgegners erarbeitet hatte, war das der TSV Ilshofen. Seit 2014 hatte die Truppe von Trainer Christopher Baake nicht mehr gegen den Club gewonnen. In den fünf Jahren, in denen die Teams in derselben Liga spielten, gab es zwei Unentschieden und acht Niederlagen für die Bühl Boys.