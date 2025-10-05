Fußball Landesliga: Siegesserie der SKV Rutesheim gerissen – schon wieder kommt der Notarzt

Nach sieben Siegen muss die SKV Rutesheim ihre erste Niederlage in der Landesliga hinnehmen. Erneut gab es dabei einen Notruf.
Christopher Baake litt am Spielfeldrand. Quälend langsam hatte der TV Oeffingen Minute um Minute von der Uhr genommen, das Spiel schier endlos verzögert, bis der Unparteiische beim Stand von 0:1 für die Hausherren die Begegnung beendete. „Unnötig und bieder“ bezeichnete der SKV-Trainer die erste Saisonniederlage seiner mit sieben Siegen aus sieben Spielen gestarteten Rutesheimer. „Unnötig, weil ich finde, in der ersten Halbzeit sind wir mit einer zu langen Leitung ins Spiel gekommen.“ Seine Mannschaft hatte gegen die schon früh auf das Verteidigen fokussierten Gäste keine Mittel gefunden, viele lange Bälle von Joshua Schneider konnten bei nasser, windiger Witterung von Marvin Boateng oder dem Ex-Oeffinger Alexander Grau kaum kontrolliert werden. Baake ergänzte: „Bieder, weil die haben einfach bieder Fußball gespielt. Sie wollten gar nichts mit dem Ball machen, standen hinten drin, deswegen war es klar, dass es nur zu Chancen kommen kann, wenn wir einen Fehler machen.“