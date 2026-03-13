Fußball-Landesliga: „Scheißauftakt“ perfekt – Plattenhardter Leistungsträger fällt lange aus

Vor dem aktuellen 18. Spieltag erhält der Filderclub die befürchtete bittere Diagnose. Derweil will der Tabellennachbar TV Echterdingen das nächste Spitzenteam stolpern lassen.
Der eine gegen einen der Aufstiegsanwärter, gegen den es im Hinspiel eine 0:5-Schlappe gab. Der andere gegen das Team, das gerade den Spitzenreiter abgewatscht hat. Der TV Echterdingen und der TSV Plattenhardt stehen in der Fußball-Landesliga am Sonntag vor schweren Aufgaben. Vorab haben sich für die Filderstädter in einer Angelegenheit die schlimmsten Befürchtungen bestätigt.