Fußball-Landesliga: Saisonvorschau MTV Stuttgart: Sieben Neue – und die erneute Ungewissheit

1 Das Aufgebot des MTV Stuttgart. Oben von links: Michel-Angelo Triantafillou, Dominik Hug, Daniel Henschke, Philipp Weippert, Stephan Wiese und Emin Dougarmagi. Mitte von links: Co-Trainer Haralampos Cechagias, Vanja Lukic, Daniel Mägerle, Tilo Haist, Daniel Rudolph, Berin Kardumovic und Trainer Björn Lorer. Unten von links: Fabio Baldi, Emre Türköz, Heiner Kaschner, Carl-Anders Zimmermann, Mertcan Özocak und Raphael Hahn. Zehn Spieler fehlen. Foto: Günter Bergmann Foto:

Für den MTV Stuttgart steht erneut der Klassenverbleib im Vordergrund, wobei der Kader größer und laut dem Trainer Björn Lorer auch besser geworden ist. Dazu tragen unter anderem zwei Heimkehrer aus der Verbandsliga bei.











Auf positive Dinge wird gerne zurückgeschaut. Der Blick in den Rückspiegel dient als Motivation, als Mutmacher für kommende Aufgaben. So auch bei den Fußballern des MTV Stuttgart. Zum Auftakt der Landesliga-Saison am 18. August trifft das Team von Trainer Björn Lorer auf den Stuttgarter Rivalen TSV Weilimdorf. In der letztjährigen Spielzeit, der historischen Landesliga-Premierensaison des Clubs vom Kräherwald, stand dieses Duell zwar nicht zum Auftakt und auch nicht in Weilimdorf an – aber immerhin am fünften Spieltag. Und verlief vor allem erfolgreich. Der damalige Neuling siegte mit 2:0, der MTV schwamm auf einer Euphoriewelle. „Die Partie haben wir in guter Erinnerung, gehen deshalb auch zuversichtlich in die Saison“, sagt Lorer.