Fußball-Landesliga: Sahin Üste ist neuer Trainer des MTV Stuttgart – Oldie Raphael Hahn verlängert

Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart hat vor dem Spiel beim TSV Bad Boll einen Nachfolger für Trainer Björn Lorer verpflichtet.
Das letzte Wort in Sachen künftiger Liga ist noch nicht gesprochen, doch am Kräherwald gibt man sich realistisch. „Es sieht schon stark nach Bezirksliga aus“, sagt Luca Luchetta, der Spielleiter des MTV Stuttgart, vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Bad Boll . Klarheit gibt es indes bei der Nachfolge von Trainer Björn Lorer – für den nach fünf Jahren aus privaten Gründen am Sommer Schluss beim (Noch-) Landesligisten ist.