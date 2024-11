Fußball Landesliga: Rutesheim siegt dank zwei Doppelpacks

1 Flavio Heiler sorgte per Doppelpack für die Führung der SKV Rutesheim. Foto: Andreas Gorr

Nach einer schwachen ersten Halbzeit besinnt sich die SKV Rutesheim in Durchgang zwei auf ihre Stärken und siegt mit 5:3 (0:1) gegen Aufsteiger SG Weinstadt.











Ein rauer, kalter Wind wehte durch den Sportpark Bühl am Samstagnachmittag. Als ähnlich unangenehm wie die äußeren Bedingungen sollten sich die Gäste aus Weinstadt in der ersten Halbzeit für die Rutesheimer Kicker entpuppen. Erst nach dem Seitenwechsel konnte das Team von Trainer Christopher Baake das Spiel kontrollieren und in einer torreichen Schlussphase den 5:3-Heimsieg sichern.Mit aggressivem Pressing ließ der Aufsteiger die SKV zunächst kaum zur Entfaltung kommen. „Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen, haben uns viel zu wenig bewegt und angeboten“, ärgerte sich SKV-Trainer Baake über die Passivität seiner Mannschaft.