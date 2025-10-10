Fußball Landesliga: Quo vadis? TSV Heimerdingen steckt in der Krise

Der Landesligist ist auf den Abstiegs-Relegationsrang gestürzt – Trainer, Sportdirektor und Fußball-Chef nehmen das Team in die Pflicht. Das ist auch eine Frage der Mentalität.
Das Spiel des TSV Heimerdingen beim SV Kaisersbach liegt nun bereits fünf Tage zurück, doch bei Uwe Sippel stellt sich noch immer eine massive Fassungslosigkeit ein, wenn er sich die Partie in Erinnerung ruft. „An eine solche Horror-Hälfte wie die zweiten 45 Minuten kann ich mich in meinen mehr als 40 Jahren Fußball-Vergangenheit nicht erinnern“, stöhnt der Heimerdinger Abteilungschef, „mir fehlen da schlicht die Worte.“