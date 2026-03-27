Fußball-Landesliga: Plattenhardter Torschützenkönig Perhanidis verlässt den Verein

Wird der Aufsteiger zudem zwei weitere Führungsfiguren verlieren? Die Vorschau zum 20. Spieltag mit Blick auf den TSV Plattenhardt, den TV Echterdingen und den MTV Stuttgart.

Festigt der TV Echterdingen seinen Stand als überraschend bestes Rückrundenteam der Staffel? Gelingt dem MTV Stuttgart die Wiedergutmachung für einen „rabenschwarzen Tag“? Und feiert der TSV Plattenhardt just gegen eines der Topteams den ersehnten ersten Sieg unter seinem neuen Spielertrainer Pierre Eiberger? Das sind vor dem 20. Spieltag der Fußball-Landesliga an diesem Sonntag die Stuttgart/Filder-Fragen. Dabei sind im Plattenhardter Weilerhau schon zuvor wichtige Personalentscheidungen gefallen. Stichwort nächste Saison. Klar ist inzwischen, dass ein großer Teil des Kaders bleibt – aber auch, dass zumindest einer der wichtigsten Spieler geht. Vielleicht sogar drei.

TSV Plattenhardt – SV Waldhausen (Sonntag, 15 Uhr) Mit Stirnrunzeln hatten die Verantwortlichen des TSV Plattenhardt zuletzt verfolgt, was in der Liga gerade so hinter den Kulissen geschieht und in der Spielergerüchteküche brodelt. Wohl selten hat sich das Personalkarussell wilder gedreht als in dieser Saison – wozu denn auch gehört, dass vor allem der Staffelrivale SV Böblingen mit dem Weilerhau-Ex-Coach Slobodan Markovic an Kickern der Filderstädter baggern soll. Insofern ist der aktuelle Zwischenbericht schon mal ein Erfolg: 15 Mann des eigenen Kaders haben fix für eine weitere Saison zugesagt, darunter als Frontfigur der im Januar zum Spielertrainer beförderte Pierre Eiberger (außerdem Flurer, Grun, Eichhorn, Göcer, Blazek, Dieringer, Gruber, Hornung, Pein, Straub, Soddu, Zugac, Hörz, Moll). In den verbleibenden neun Fällen stehen Gespräche noch aus – oder weiß der Verein, dass ihm Baustellen drohen. Letzteres vor allem im Sturm.

Verlieren die Plattenhardter ihr Top-Ballermannduo der vergangenen Aufstiegssaison? Bei Aristidis Perhanidis, mit stolzen 40 Toren Schützenkönig des Jubeljahrs, kann man das Fragezeichen bereits streichen. Er geht definitiv. Als werdender Vater will er künftig andere Prioritäten setzen. „Er hat uns mitgeteilt, dass ihm der Aufwand mit der Fahrerei von seinem Wohnort Leonberg zu groß wird“, berichtet der Abteilungsleiter Sascha Krammer. Noch Hoffnung haben er und die Seinen beim zweiten Mann ihres Knipsergepanns: Ekrem Servi hat sich Bedenkzeit erbeten – und zugleich kund getan, „dass er auf jeden Fall mindestens weiter Landesliga spielen will“. Das Problem: Das wird sich für seinen mitten im Abstiegskampf steckenden aktuellen Club womöglich erst im Juni klären.

Identisch verhält es sich um den Abwehrchef Nemanja Markovic. Auch seine Aussage steht laut Krammer: Bezirksliga, nein. Vorliegen soll dem Ex-Profi, wie zu hören ist, unter anderem eine Anfrage vom Nachbarn TV Echterdingen. Spekuliert wird im Umfeld auch über einen naheliegenden Wechsel zu seinem Bruder, womit man dann wieder beim Thema Böblingen wäre. Fabijan Krpan schließlich, erst im Sommer als Ausrufezeichen-Transfer aus Vaihingen geholt, zögert noch, weil er erst intern seine weiteren Perspektiven ausloten will. Zuletzt blieb dem Youngster hinter Perhanidis und Servi nur die Jokerrolle von der Bank.

Und darauf könnte es auch an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvierten SV Waldhausen wieder hinauslaufen. Dass die Plattenhardter dabei auf dem Papier klarer Außenseiter sind? „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen“, bemüht der Coach Eiberger eine Floskel, die sich zuletzt aber vermehrt bestätigt hat. Eibergers Ankündigung: „Wir gehen mit dem Selbstvertrauen rein, zu gewinnen.“

Käme es so, wäre es der erste Sieg unter ihm als Chef – und ein ganz wichtiger Schub im Tabellenkeller. Und, nicht zu vergessen: nebenbei auch noch eine Revanche. Das Hinspiel im September haben Eiberger und Co., bei denen der Kapitän Emre Göcer (nach Fingerbruch) vor einer Kaderrückkehr steht, unter ganz bitteren Umständen verloren. Seinerzeit führten sie mit 3:1 – und unterlagen dann durch ein Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch mit 3:4.

SV Böblingen – TV Echterdingen (Sonntag, 15 Uhr)

Vier Rückrundenspiele, vier Siege – einer davon noch im alten Jahr unter dem Interimscoach Predrag Sarajlic, drei nun unter dem Nachfolger Daniel Heisig. Um fündig zu werden, wann der TV Echterdingen letztmals eine solche Erfolgsserie hatte, muss man im Archiv ordentlich blättern. Im Mai 2023 war es, als die Gelb-Schwarzen ebenfalls viermal nacheinander als Gewinner vom Spielfeld gingen, ehe seinerzeit am Ende über die Relegation der Aufstieg in die Verbandsliga stand.

So weit wird es diesmal nicht mehr kommen. Aber auch aktuell könnte die Stimmung kaum besser sein, hat sich die Mannschaft doch im Eiltempo aus dem tiefsten Sumpf gehievt. Wäre jetzt Schluss, wäre das mittlerweile allein gesteckte Ziel Klassenverbleib erreicht. Freilich, Heisig mahnt beim Blick auf die Tabelle zurecht: „Wir sind immer noch im Abstiegskampf.“ Der Abstand zum schlechtestenfalls noch gefährdeten zwölften Platz beträgt gerade mal einen Zähler. Insofern keinerlei Anlass, in irgendeiner Weise nachzulassen. „Die Jungs haben wieder Spaß am Fußball. Das ist innerhalb kurzer Zeit eine verschworene Truppe geworden – jetzt wollen wir weiter gewinnen“, sagt Heisig.

Der Unterschied in der Ausgangslage: Diesmal ist der Gegner kein großer Favorit, der zu stürzen wäre, wie in den bisherigen Partien des Kalenderjahrs, sondern ein direkter Konkurrent aus der unteren Hälfte des Klassements. „In dem Fall sind die Punkte besonders wichtig“, weiß Heisig. Mit einem Sieg würden die Seinen an den Böblinger Gastgebern vorbeiziehen. Was auf die eigene Elf dabei zukommt, ist schwer einzuschätzen. Zuletzt machte die Gegenseite mehr Chaos- als Sport-Schlagzeilen. Trainerwechsel, Kader-Turbulenzen, Teambetreuer-Rauswurf. Dem Vernehmen nach sollen bis zu 20 Spieler die Kreisstädter nach der Saison verlassen. Dennoch behauptete sich das Aufgebot des Ex-Plattenhardter Trainers Slobodan Markovic vor Wochenfrist in Neuhausen überzeugend mit 3:0.

Demgegenüber herrscht bei den Echterdingern zumindest aktuell personelle Kontinuität. Stand jetzt steht Heisig am Sonntag dasselbe Aufgebot zur Verfügung wie beim jüngsten 3:1 gegen den Titelfavoriten Waldstetten – plus eine Zugabe. Auch Yannis Kalchschmidt (nach Urlaub und Mandelentzündung) ist erstmals wieder dabei, nachdem er am vergangenen Spieltag bereits einen Probelauf in der zweiten Mannschaft bestritten hat.

MTV Stuttgart – VfL Sindelfingen (Sonntag, 15 Uhr)

Oops, doch wieder das unschöne alte Gesicht aus der Hinrunde? Die zwei ermutigenden Jahresauftaktsiege nur ein Strohfeuer zwischendurch? Solche Gedanken will Björn Lorer nach der 0:4-Schlappe vom vergangenen Wochenende in Maichingen erst gar nicht aufkommen lassen. „Ein rabenschwarzer Tag, ja“, sagt der Trainer des MTV Stuttgart, doch an der Grundüberzeugung ändere dieser nichts. Die Devise am Kräherwald lautet: jetzt nicht zweifeln oder hadern, stattdessen „positiv ins nächste Spiel“, wie Lorer es formuliert.

Am Sonntag möchte der Tabellenvorletzte seine Heimserie ausbauen. Vor Heimpublikum kommen Lorers Kicker jahresübergreifend auf immerhin drei Siege am Stück. 5:3 gegen Sontheim, 2:1 gegen Eislingen, 2:0 gegen Bernhausen. Und dann ist da ja auch noch Ermutigendes im direkten Bezug auf den aktuellen Widersacher. Das Hinspiel in Sindelfingen, als eines der wenigen eigenen Highlights der ersten Saisonhälfte, gewannen die West-Stuttgarter rauschend mit 6:0. Lorers Vorahnung: „Der Gegner wird sicher heiß sein, das wettzumachen.“ Unter ihrem in der Winterpause eingestiegenen neuen Coach Thomas Siegmund (von der SV Böblingen) sind die Kicker aus der Daimlerstadt im Ligabetrieb noch ungeschlagen.

Aus personeller Sicht ändert sich beim MTV wenig. Die zuletzt fehlenden Joel-Noah Graham und Denzel Debrah sind zwar wieder ins Training eingestiegen, doch ein Kadercomeback käme wohl noch zu früh. Weiter nicht dabei ist der Urlauber Till Flach.

GSV Maichingen – TSV Bernhausen (Sonntag, 15 Uhr)

Vorschau und Hintergründe zum TSV Bernhausen: siehe hier.