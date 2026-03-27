Fußball-Landesliga: Plattenhardter Torschützenkönig Perhanidis verlässt den Verein

Wird der Aufsteiger zudem zwei weitere Führungsfiguren verlieren? Die Vorschau zum 20. Spieltag mit Blick auf den TSV Plattenhardt, den TV Echterdingen und den MTV Stuttgart.
Festigt der TV Echterdingen seinen Stand als überraschend bestes Rückrundenteam der Staffel? Gelingt dem MTV Stuttgart die Wiedergutmachung für einen „rabenschwarzen Tag“? Und feiert der TSV Plattenhardt just gegen eines der Topteams den ersehnten ersten Sieg unter seinem neuen Spielertrainer Pierre Eiberger? Das sind vor dem 20. Spieltag der Fußball-Landesliga an diesem Sonntag die Stuttgart/Filder-Fragen. Dabei sind im Plattenhardter Weilerhau schon zuvor wichtige Personalentscheidungen gefallen. Stichwort nächste Saison. Klar ist inzwischen, dass ein großer Teil des Kaders bleibt – aber auch, dass zumindest einer der wichtigsten Spieler geht. Vielleicht sogar drei.