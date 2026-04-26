Fußball-Landesliga: Plattenhardter Frust nach Last-Minute- K.o. in personeller Überzahl

Die Filderstädter führen, machen ein gutes Spiel – und kassieren mit einem 1:2 gegen den somit neuen Tabellenführer die nächste Niederlage.
Bitter, bitterer, am bittersten. Kann es dazu eigentlich noch eine weitere Steigerung geben? Fragt man die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt, müsste die Antwort seit diesem Sonntag lauten: ja. Die aktuelle 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Ehningen bedeutet für die Filderstädter jedenfalls einen neuen emotionalen Tiefpunkt in ihrer seit Wochen zunehmenden Abstiegsnot. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten sie in der vierten Minute der Nachspielzeit und mit einem Mann mehr auf dem Platz.