Der Aufsteiger gewinnt gegen den TV Echterdingen dank wiedergefundener Tugenden. Auf der anderen Seite hat Trainer Haug immer weniger Verständnis für das Auftreten seines Teams.
„Landesliga, Landesliga“, schallte es nach dem Abpfiff durch den Weilerhau. Im Kreis hüpfend und in bester Aufstiegsfeier-Manier ließen die Fußballer des TSV Plattenhardt ihrer Begeisterung freien Lauf. Mit 3:1 hatte der Liganeuling gerade den Absteiger TV Echterdingen besiegt. Freilich, es war bereits der achte Spieltag der laufenden Saison, mit Aufstiegseuphorie hatten die Siegeschöre nichts zu tun. Nach zuvor vier Pleiten und dem nun gelungenen Sprung raus aus dem Tabellenkeller schien die Botschaft vielmehr zu lauten: Wir sind in der Landesliga angekommen und wollen bleiben! Auf der anderen Seite glich die Stimmung mehr dem Wetter an diesem Oktobernachmittag: frostig mit starken Sturmböen. Der zwischenzeitliche Echterdinger Aufschwung mit zuvor zwei Siegen in drei Partien ist vorbei.