Fußball-Landesliga: Plattenhardt verschläft gegen Sindelfingen die erste Hälfte

Der Aufsteiger liegt nach fünf Minuten bereits mit 0:2 hinten und geht gegen den VFL Sindelfingen mit 1:5 unter. Die Schlussphase bestreitet der TSV Plattenhardt in Unterzahl.
In der Halbzeitpause wurde Pierre Eiberger ungewohnt laut. Die erste Hälfte gegen den VfL Sindelfingen hatte dem Spielertrainer des Fußball-Landesligisten TSV Plattenhardt überhaupt nicht gefallen: „Wenn du so verteidigst, gewinnst du kein Spiel.“ Nach den ersten 45 Minuten lag der Aufsteiger bereits mit 0:4 hinten, nach 90 Minuten stand eine 1:5-Heimniederlage.