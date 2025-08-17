Fußball-Landesliga: Plattenhardt gelingt der Überraschungssieg in Unterzahl

Der Aufsteiger feiert zum Auftakt einen 1:0-Sieg beim MTV Stuttgart. Während der Kapitän vom Platz fliegt, sorgt beim Gastgeber ein Schiedsrichterirrtum für Verwirrung.
Sie gilt als das Prunkstück des Fußball-Landesliga-Aufsteigers TSV Plattenhardt: die Offensive. 115 Tore erzielte das Team in der vergangenen Bezirksliga-Saison; allen voran der Torschützenkönig Aristidis Perhanidis sorgte für weiche Knie bei den gegnerischen Abwehrspielern (40 Treffer). Zusätzlich gelang mit der Verpflichtung von Torjägerjuwel Fabjian Krpan ein echter Transfercoup. Im Schatten der beiden drohte der dritte Mann im Angriffsdreizack unterzugehen. Oder etwa nicht? Zum Auftakt der neuen Runde war es an diesem Sonntag nun jedenfalls eben jener Ekrem Servi, der mit dem Tor des Tages für die Überraschung sorgte. 1:0 gewann er mit den Seinen beim MTV Stuttgart – nach zweijähriger Landesliga-Abstinenz ist die Plattenhardter Rückkehr fürs Erste geglückt.