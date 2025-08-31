Fußball-Landesliga: Pflichtsieg dank gegnerischer Aufbauarbeit

Der TSV Bernhausen gewinnt gegen den MTV Stuttgart nach schwacher erster Hälfte noch mit 3:1. Die Gäste leisten sich dabei zu viele individuelle Patzer.
Beide Serien haben gehalten, aber nur eine Mannschaft konnte sich darüber freuen – und zwar der TSV Bernhausen. Der 3:1-Sieg über den MTV Stuttgart bedeutete für die Gastgeber den dritten Sieg im dritten Saisonspiel der Fußball-Landesliga, für die Gäste vom Kräherwald indes bereits die dritte Niederlage und weiterhin ein punktloses Dasein. „Zuhause müssen wir die Punkte hierbehalten, und deshalb war es für uns ein Pflichtsieg“, sagt der Bernhausener Trainer Roko Agatic.