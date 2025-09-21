Fußball-Landesliga: Nächste Schlappe – was, bitte, ist plötzlich mit dem TSV Bernhausen los?

Der vorherige Seriengewinner unterliegt zum zweiten Mal innerhalb von nur sieben Tagen klar. Beim 1:4 in Waldstetten erkennt der Trainer Agatic „krasse, brutale Fehler“.
Nein, Sorgen „noch keine“, sagt der Trainer Roko Agatic. Dies hielte er für die falsche Wortwahl. Eine Nachdenklichkeit hat sich in den eigenen Reihen aber allemal eingestellt, verbunden mit der Frage: Was, bitte, ist plötzlich mit dem TSV Bernhausen los? Da eilt der Filderstädter Fußball-Landesligist monatelang vermeintlich unaufhaltsam von Sieg zu Sieg. Und nun? Zwei deftige Schlappen innerhalb von nur sieben Tagen. Dem überraschenden 1:5 zuhause gegen den GSV Maichingen ist an diesem Samstag ein 1:4 beim TSGV Waldstetten gefolgt. Vom Seriengewinner also auf einmal zum Krisenteam?