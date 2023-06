1 Klassenverbleib geschafft: Der Jubel bei den Spielern, Verantwortlichen und dem Anhang des TSV Weilimdorf war riesig. Foto: Günter Bergmann

Der Fußball-Landesligist TSV Weilimdorf sichert sich durch einen überzeugenden 6:2-Heimsieg und Schützenhilfe doch noch den Klassenverbleib. Der TSV ist das viertbeste Team der Rückrunde.









Am vergangenen Samstag gegen 17.25 Uhr sorgte Stadionsprecher Daniel Nötzold mit seiner Durchsage für mächtig Jubel an der Giebelstraße: „Der FC Blaubeuren hat in Bad Boll mit 0:4 verloren. Herzlichen Glückwunsch, damit ist unser TSV der Klassenverbleib gelungen.“ Zuvor hatten die Spieler aus Weilimdorf ihre Hausaufgaben durch einen eindrucksvollen 6:2 (4:1)-Sieg über den vor der Partie Drittplatzierten JC Donzdorf gemacht.