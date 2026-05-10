Die Filderstädter klettern mit einem 3:1 in Waldhausen wieder auf den zweiten Tabellenplatz – und das, obwohl vier Stammkräfte fehlen. Was den Coach Agatic dabei wehmütig stimmt.
Vor dem Spiel „großes Kopfzerbrechen“ wegen des Ausfalls von gleich vier Stammkräften, in der Halbzeitpause ein Trainer-Rüffel – und am Ende dann ein strahlendes Hurra. Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt haben die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen Big Points für den Aufstiegskampf verbucht. Ein 3:1-Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten SV Waldhausen bringt die Filderstädter zumindest bis Mittwoch wieder auf den zweiten Tabellenplatz. „Hut ab vor der Mannschaft. In der zweiten Hälfte hat sie eine überragende Leistung gebracht“, lobt Roko Agatic, besagter Coach.