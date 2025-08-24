Fußball-Landesliga: Nach Horrorminuten beinahe doch noch gejubelt

Der Fußball-Verbandsligist TSV Weilimdorf liefert gegen den VfR Heilbronn ein gutes Spiel, verliert aber erneut zuhause – dieses Mal mit 3:4.
Wilde Parte, Abwechslung pur, spannender Spielverlauf und torreich mit sieben „Buden“. So lässt sich die Verbandsliga-Begegnung vom Samstag zwischen dem Aufsteiger TSV Weilimdorf und dem VfR Heilbronn zusammenfassen. Zudem sagt der Gastgeber-Trainer Manuel Fischer: „Meine Truppe hat ein gutes Spiel gemacht.“ Freilich, gejubelt haben dennoch die anderen. Die Gäste siegten mit 4:3.