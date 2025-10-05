Der TSV Heimerdingen hat in der Fußball-Landesliga seine dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Markus Koch führte im Kellerduell beim SV Kaisersbach bis kurz vor der Pause mit 3:0, ging aber am Ende als 3:4-Verlierer vom Platz und rutscht auf den Relegationsplatz ab. „Es hat optimal für uns begonnen, aber dann wurden wir zu nachlässig und haben einen Gegner, der bis dahin quasi nicht existiert hatte, wieder aufgebaut“, ärgerte sich TSV-Trainer Markus Koch.

3:0 nach 30 Minuten Dennis de Sousa Lourenco hatte die Grün-Weißen nach nur sechs Minuten mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung gebracht, Furkan Yildiz vier Minuten später nach einem schöne Steckpass auf 0:2 erhöht. Als Stefan Schlick nach einer halben Stunde eine Vorlage von Haris Gudzevic zum 0:3 über die Linie drückte, hätten wohl auch die Super-Optimisten unter den Kaisersbach-Fans nicht mehr an einen Punktgewinn ihrer Elf geglaubt.

Nach dem Tor von Stefan Schlick (2.v.r.) wähnte sich der TSV in Sicherheit. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Kepple

Doch eine unglückliche Situation eine Minute vor der Pause führte zum 1:3-Anschlusstreffer: Nach einem Rückpass versprang der Ball, zwischen Gabriel Fota und dem schnellen Kevin Lütticke kam es zu einem Pressschlag und der SV-Stürmer spielte seine Schnelligkeit aus und verkürzte zum Halbzeitstand. „Dieser Treffer hat bei Kaisersbach die Geister wieder geweckt“, bedauerte TSV-Coach Koch.

Schneller Gegentreffer verunsichert Heimerdingen

In der zweiten Halbzeit waren nur sechs Minuten gespielt, als die Gäste einen Steckpass auf Lütticke nicht unterbinden konnten und der flinke Angreifer wiederum allen Gegenspielern entwischte und zum 2:3 einnetzte. Dieser Gegentreffer verunsicherte die Grün-Weißen, während der SV Kaisersbach immer mehr Oberwasser bekam. Mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten (63., 68.) drehten die Gastgeber die Partie komplett und sicherten sich am Ende den dritten Saisonsieg. „Wir haben beide Male keinen Zugriff gehabt“, monierte Coach Koch.

Emmrich-Ersatz kann Gegentreffer nicht verhindern

Beim vierten Treffer hatte TSV-Schlussmann Tom Kaczmarek beim Chipball zuvor noch die Hand am Ball, der dann jedoch dem Torschützen Tobias Schinagel vor die Füße fiel. Die Heimerdinger drängten in den letzten 20 Minuten zwar noch auf den Ausgleich, kamen jedoch auf dem seifigen Untergrund nicht mehr zu gefährlichen Aktionen und schlichen am Ende mit hängenden Köpfen vom Platz.

TSV Heimerdingen: Kaczmarek, Pellegrino, Bortel, Fota, Yildiz (74. Schüller), Schlick (70. Traore), de Sousa Lourenco, Tepegoez, Reichardt (46. Wanes), Gudzevic (46. Buxmann), Riedmiller (81. Geist).