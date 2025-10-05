Der Fußball-Landesligist verspielt eine komfortable Führung und verliert beim SV Kaisersbach das dritte Spiel in Serie. Die Mannschaft rutscht auf den Relegationsplatz.
Der TSV Heimerdingen hat in der Fußball-Landesliga seine dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Markus Koch führte im Kellerduell beim SV Kaisersbach bis kurz vor der Pause mit 3:0, ging aber am Ende als 3:4-Verlierer vom Platz und rutscht auf den Relegationsplatz ab. „Es hat optimal für uns begonnen, aber dann wurden wir zu nachlässig und haben einen Gegner, der bis dahin quasi nicht existiert hatte, wieder aufgebaut“, ärgerte sich TSV-Trainer Markus Koch.