Fußball – Landesliga: Nach dreistündiger Anfahrt und Stotterstart jubelt der TV Oeffingen doch noch

Der TV Oeffingen hat einen Rückstand gedreht und Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht.

Der TV Oeffingen hat am Samstag Big Points im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Landesliga gemacht. Mit dem 3:1-Auswärtssieg (0:1) beim TSV Crailsheim hat die Mannschaft um Trainer Haris Krak nun 35 Zähler auf dem Konto und sich ein kleines Polster nach hinten zur Abstiegszone erarbeitet. „Wir haben in Crailsheim wichtige Punkte für den Klassenverbleib geholt“, konstatiert der Oeffinger Coach.

38 Punkte, so hat der 46-Jährige ausgerechnet, müssten reichen, um in der Landesliga zu bleiben. Die jüngsten Auftritte – der Erfolg in Crailsheim war der dritte Sieg hintereinander – lassen wenig Zweifel aufkommen, dass es den Oeffinger Fußballern gelingen wird, die fehlenden drei Zähler in den vier noch ausstehenden Partien bis zum Saisonfinale zu holen. „Wir können offensichtlich nicht wie andere Mannschaften mal gewinnen und mal verlieren. Bei uns muss es immer gleich in Serie sein“, sagt Haris Krak grinsend.

Das Glück ist zurück beim TVOe. Zumindest auf dem Spielfeld. Die gemeinsame Anreise im Reisebus hingegen verlief mehr als holprig. Wegen einer Sperrung und einem Unfall auf der A8 dauerte die Busfahrt von Oeffingen nach Crailsheim mehr als drei Stunden.

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„Gefühlt saßen wir in den ersten 45 Minuten noch im Bus“, sagt Krak. Das war wohl auch der Grund, warum die Gastgeber den besseren Start erwischten, und Marius Laurel Doderer den TSV Crailsheim in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte.

Nach der Pause hatten sich die Gäste die lange Autofahrt dann aus den Gliedern geschüttelt. Die Oeffinger wurden die spielbestimmende Mannschaft und Innenverteidiger Justin Bren zum Torschützen zum 1:1 (60.). „Keine Ahnung, warum er da vorne war“, sagt Haris Krak mit einem Grinsen. Nach einem Foul an Luis Feyhl verwandelte Maldin Ymeraj den Strafstoß souverän zum 2:1 (72.). Kevin Ljan, der in der Schlussphase für Laurent Hashani kam, erzielte den Treffer zum 3:1-Endstand. Mit einem sehenswerten Tor schloss der Angreifer erfolgreich einen Oeffinger Konter ab (90. +4).

TV Oeffingen nach der Pause dominierend

Die letzte Vorbereitungsphase vor dem Spiel sei nicht ideal gewesen, sagt Haris Krak. „Aber die Jungs haben Charakter bewiesen. In den ersten 45 Minuten haben wir trotz des einen Gegentors gut verteidigt. In der zweiten Spielhälfte waren wir dann ganz klar die bessere Mannschaft. Deshalb geht der Sieg auch in Ordnung.“

TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Hashani (77. Ljan), Uckan – Tsouloulis (46. Rakic), Zeneli, Memaj, Feyhl – Kloos (85. Broos), Ymeraj.