Der Filderstädter Landesligist beendet die Saison mit einer Niederlage gegen seinen künftigen Trainer. Wechselt nun noch ein neunter Spieler zum Nachbarn TV Echterdingen?

Am Ende gab es vom Verein einen Geschenkkorb und ein Album mit Erinnerungsbildern. Das Abschiedspräsent, das sich der Trainer Roko Agatic vor allem erhofft hatte, ist hingegen ausgeblieben. Seine Fußballer des TSV Bernhausen haben zum Saisonausklang am Samstag das Derby gegen den FV Neuhausen mit 0:1 verloren. Keine Punkte also. Und auch keine weitere Wende mehr im Rennen um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Auf diese hatten die Filderstädter sich freilich eh keine wirklichen Hoffnungen mehr gemacht.

Unter dem Strich steht Abschlussplatz fünf. Nicht schlecht, aber doch verbunden mit der Gewissheit, dass in dieser Saison Größeres möglich war. „Verspielt haben wir das nicht jetzt, sondern schon mit unserer Serie von vier Niederlagen direkt nach der Winterpause“, weiß der Spielleiter Thomas Otto.

Auch aktuell ließen die Seinen noch einmal einiges aus. Nachdem Lukas Walz und Ivan Matanovic beste Chancen vergeben hatten, schlug in der zweiten Hälfte der Gegner zu. Ballverlust Mikail Gümüssu, Stellungsfehler Oliver Lujic, und so stand David Govorusic plötzlich frei vor dem Tor (61.).

In der nächsten Runde wird es zwischen Agatic, acht seiner bisherigen Spieler und dem Torschützen nun ein schnelles Wiedersehen geben. Sie alle wechseln bekanntlich zum TV Echterdingen. Insgesamt wurden bei den Bernhausenern nach der Begegnung 13 Kicker verabschiedet. Zu den bereits bekannten Aussteigern ist inzwischen nach Andreii Shamenko (Ziel unbekannt) hinzugekommen.

Demgegenüber stand die eigene Zukunft, nämlich der Agatic-Nachfolger Ugur Yilmaz, der seinerseits wie berichtet ein Quartett aus Neuhausen mitbringen wird. Nach wie vor ungeklärt sind im Noch-Aufgebot der „Veilchen“ die Personalien Filip Jordavevic, Ovidiu-George Sterian (beide bei Calcio Leinfelden-Echterdingen im Gespräch), Michael Henneh (ebenfalls TV Echterdingen?) und Emre Bayrak. Otto würde alle vier gern halten, signalisiert aber auch, dass die Wartebereitschaft endlich ist. Bis Mitte der Woche wolle man jeweilige Entscheidungen.

Was indes Agatic betrifft: Für ihn ist dies kein Thema mehr – er wird es allenfalls aus der Ferne verfolgen. Am Donnerstag geht der Flieger nach Mallorca. Ein letztes Mal Party mit seinen Bernhausen-Jungs. 14 Mann haben gebucht. Danach wird ein neues Karriere-Kapitel anfangen.

Bernhausener „Spieler des Spiels“

Julijan Milos (Nominierungen: 3.). Dreh- und Angelpunkt im Bernhausener Mittelfeld. Auch für Milos war es das Abschiedsspiel. Auch sein Weg führt wie berichtet nach Echterdingen.

TSV Bernhausen: Livancic – Vidic, Lujic, Meinlschmidt, Henneh (67. Galla) – Milos – Böhmer (67. Alber), Tomic (72. Bayrak), Stegl (46. Gümüssu), Walz – Matanovic.

FV Neuhausen: Rudnicki – Fritz, Schestakow, Wanner (32. Memic) – Schenk (68. Potsolidis), Mozer, Plattenhardt, Weckerle (61. Arslan) – Güth (89. Colic), Fickeisen, Govorusic (86. Andretti).