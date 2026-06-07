Der Filderstädter Landesligist beendet die Saison mit einer Niederlage gegen seinen künftigen Trainer. Wechselt nun noch ein neunter Spieler zum Nachbarn TV Echterdingen?
Am Ende gab es vom Verein einen Geschenkkorb und ein Album mit Erinnerungsbildern. Das Abschiedspräsent, das sich der Trainer Roko Agatic vor allem erhofft hatte, ist hingegen ausgeblieben. Seine Fußballer des TSV Bernhausen haben zum Saisonausklang am Samstag das Derby gegen den FV Neuhausen mit 0:1 verloren. Keine Punkte also. Und auch keine weitere Wende mehr im Rennen um die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Auf diese hatten die Filderstädter sich freilich eh keine wirklichen Hoffnungen mehr gemacht.