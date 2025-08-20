Fußball-Landesliga: Mutter aller Altkreis-Derbys – SKV Rutesheim empfängt SV Leonberg/Eltingen

Fast zehn Jahre ist es her, dass sich die SKV Rutesheim und der TSV Eltingen – der 2018 mit der TSG Leonberg zum heutigen SV Leonberg/Eltingen fusionierte – zum letzten Mal in der Landesliga in einem Derby gegenüberstanden. Doch die letzten Minuten dieser Begegnung haben sich bei Christopher Baake tief ins Gedächtnis gebrannt: Nachdem es nach vier Toren in der ersten Halbzeit bis in die letzte Minute 2:2-Unentschieden stand, traf der damalige Rutesheimer Torjäger in der 90. Minute zum 3:2-Heimsieg. „Es war ein Chip-Ball über Julian Bär hinweg“, weiß Baake noch haargenau, der anschließend seinen Emotionen freien Lauf ließ. Das Dumme dabei: Für den anschließenden Tritt gegen die Eckfahne kassierte der bereits verwarnte Angreifer vom Schiedsrichter die gelb-rote Karte.

Am kommenden Freitag (19 Uhr) werden sich Christopher Baake und Julian Bär wohl wiedersehen: Ersterer mittlerweile als Cheftrainer der SKV Rutesheim, Letzterer steht einen Tag vor seinem 35. Geburtstag voraussichtlich wieder im Tor des SV Leonberg/Eltingen. „Hinterher werden wir sicher ein Bierchen zusammen trinken“, sagt Baake. Doch in den 90 Minuten auf dem Spielfeld werden die freundschaftlichen Verbindungen, die zwischen vielen Spielern herrschen, ruhen. „Es wird viele Emotionen geben. Wichtig wird sein, von der ersten Minute an dagegen zu halten“, schätzt Baake die Derby-Premiere zwischen der SKV Rutesheim und dem SV Leonberg/Eltingen ein, die beide mit einem klaren Sieg und ohne Gegentor in die neue Runde gestartet sind.

Auf Landesliga-Ebene hat es bisher nur zwölf Duelle zwischen der SKV Rutesheim und dem TSV Eltingen gegeben, fünf Rutesheimer Siegen stehen drei des TSV gegenüber, vier Partien endeten unentschieden – unter anderem auch die vorletzte zwischen beiden Teams im September 2015: Damals war TSV-Schlussmann Marvin Reidenbach der Mann des Spiels. Er parierte zwei Strafstöße der Rutesheimer und hielt für sein Team, das in der 4. Minute eine rote und in der 82. Minute eine gelb-rote Karte hinnehmen musste, den 1:0-Vorsprung über 90 Minuten fest, ehe Kai Liedtke in der Nachspielzeit mit dem dritten Elfmeter Rutesheim einen späten Punktgewinn bescherte.

„Tiefe Rivalität zwischen beiden Vereinen“

Lothar Mattner war sowohl in Rutesheim als auch beim SV Leonberg/Eltingen Trainer und kennt beide Vereine bestens. „Es ist nicht wie zwischen Dortmund und Schalke, aber es herrscht eine tiefe Rivalität zwischen beiden Teams, obwohl die Spieler außerhalb des Spielfelds freundschaftlich miteinander verbunden sind“, erzählt der 60-Jährige. Viele Akteure, die in den Kadern stehen, haben auch das Trikot des Gegners getragen: Aufseiten des SV Leonberg/Eltingen haben mit Joshua Trefz, Julian Bär, Ennio Ohmes, Axel Weeber, Lukas Feigl, Sandro Seeber und Marijan Salopek gleich sieben Akteure eine Rutesheimer Vergangenheit, Rutesheims Marvin Boateng trug vergangene Saison das Trikot des SV Leonberg/Eltingen.

Auch Benjamin Schäffer, sechseinhalb Jahre lang Trainer beim SV Leonberg/Eltingen, hatte in seiner Jugend- und zu Beginn seiner Aktivenzeit eine kurze Episode bei der SKV Rutesheim. „Rutesheim hat die meiste Zeit eine oder sogar zwei Klassen höher gespielt als wir. Von daher reizt uns das Derby am Freitag umso mehr“, berichtet er. Die Rivalität zwischen den Spielern beginne oft schon in der Jugend. Ein Derby wolle jeder stets gewinnen, jeder Spieler lege in Derbys immer noch eine Schippe drauf. Und noch eine Erfahrung hat Benjamin Schäffer mit Derbys gemacht: „Wenn man das Derby gewonnen hat, wird sogar eine kleine Serie von Niederlagen davor immer schnell vergessen“, erzählt er.

Patrik Hofmann und Finley Strahl verletzt

Für SKV-Coach Baake haben die Partien gegen den TSV Eltingen stets einen größeren Derby-Charakter gehabt als die Begegnungen gegen den TSV Heimerdingen. „Rutesheim gegen Eltingen war immer das Derby schlechthin“, sagt er. Für sein Trainer-Pendant Robert Gitschier ist es das erste Derby auf Landesliga-Ebene als Coach des SV Leonberg/Eltingen. „Wir werden alles reinhauen und wollen auf jeden Fall etwas mitnehmen“, kündigt er an – auch wenn mit Patrik Hofmann und Finley Strahl zwei wichtige Akteure noch immer verletzungsbedingt fehlen und Marvin Hampel wegen seines Urlaubs nicht dabei sein wird.

Wegen seines Urlaubs wird auch Benjamin Schäffer das Derby am Freitag verpassen. Doch er ist sicher, dass er über den Verlauf bestens informiert sein wird. „Da werden regelmäßig Calls und Videos kommen“, ahnt er und schmunzelt dabei.