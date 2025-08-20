Fußball-Landesliga: Mutter aller Altkreis-Derbys – SKV Rutesheim empfängt SV Leonberg/Eltingen

Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga erwartet die SKV Rutesheim erstmals den Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen. Beide Mannschaften können mit breiter Brust auflaufen.
Fast zehn Jahre ist es her, dass sich die SKV Rutesheim und der TSV Eltingen – der 2018 mit der TSG Leonberg zum heutigen SV Leonberg/Eltingen fusionierte – zum letzten Mal in der Landesliga in einem Derby gegenüberstanden. Doch die letzten Minuten dieser Begegnung haben sich bei Christopher Baake tief ins Gedächtnis gebrannt: Nachdem es nach vier Toren in der ersten Halbzeit bis in die letzte Minute 2:2-Unentschieden stand, traf der damalige Rutesheimer Torjäger in der 90. Minute zum 3:2-Heimsieg. „Es war ein Chip-Ball über Julian Bär hinweg“, weiß Baake noch haargenau, der anschließend seinen Emotionen freien Lauf ließ. Das Dumme dabei: Für den anschließenden Tritt gegen die Eckfahne kassierte der bereits verwarnte Angreifer vom Schiedsrichter die gelb-rote Karte.