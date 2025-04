Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Zum Geburtstag ein Achillessehnenriss

Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen Eckball-Tor als Höhepunkt beim 5:1

Von den Ergebnissen her weckt der Aufsteiger allmählich Erinnerungen an den Veilchen-Express der vergangenen Meistersaison. Warum sein Trainer nach dem Auftritt in Rohrau dennoch nur eingeschränkt zufrieden ist.