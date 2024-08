Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Vier Gegentore mit roter Zugabe

1 Mertcan Özocak und der MTV Stuttgart gingen erneut leer aus. Foto: Günter Bergmann

Die Heimpremiere hat sich der MTV Stuttgart anders vorgestellt. Trotz einer Führung verliert das Team von Trainer Lorer noch mit 2:4.











So hatten sich die Fußballer des MTV Stuttgart den Start in die neue Landesliga-Saison nicht vorgestellt. Auf das 0:2 vor einer Woche im Derby beim TSV Weilimdorf ist nun im ersten Heimspiel ein 2:4 gegen den TSV Bad Boll gefolgt. Der Trainer Björn Lorer appelliert an sein Team: „Wir müssen jetzt ziemlich schnell anfangen zu punkten, damit nicht gleich ein Abstand in Richtung Tabellenmittelfeld entsteht.“