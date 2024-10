Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart, TSV Weilimdorf: Gipfeltreffen, andere Geschichten und ein Spieler „ist dann mal weg“

1 Weilimdorfs Trainer Manuel Fischer (rechts) am Tüfteln: Er hat eine Taktik für das Spitzenspiel erarbeitet. Foto: Günter Bergmann

Mit viel Zuversicht und Vorfreude fährt der aktuelle Vize TSV Weilimdorf zum Spitzenspiel zum Tabellenführer JC Donzdorf. Der TSV Bernhausen hat am Wochenende frei und dem MTV Stuttgart gehen aktuell die Spieler aus.











Das Spiel der Spiele findet am 8. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, in Donzdorf statt. Der dortige JC empfängt den TSV Weilimdorf. Die Nord-Stuttgarter als Verfolger freuen sich auf das Duell mit dem Spitzenreiter. Derweil plagen den zweiten Stuttgarter Landesliga-Vertreter, den MTV Stuttgart, vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Waldhausen Personalsorgen. Aufsteiger TSV Bernhausen kann sich indes an diesem Spieltag gelassen zurücklehnen, ist erst am Mittwoch wieder dran. Der eigentliche Gegner TV Darmsheim hat bereits am Staffeltag um die Verlegung seines Heimspiels gebeten. Dem stimmte das Filderteam zu.