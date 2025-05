Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Traumtor-Auftritt des Notaufgebots

1 Der eigentliche Verteidiger Egzon Sufaj brachte den MTV Stuttgart auf fulminante Weise in Führung. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Drei Stammspieler beim DFB-Pokalfinale in Berlin (Mägerle, Graham, Hug), eine Handvoll weiterer Akteure verletzt, und auch der Trainer Björn Lorer nicht dabei – er weilte auf der runden Geburtstagsfeier seiner Mutter. Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart also bereits im Sommerpausen-Modus? So kann man sich täuschen. So schlecht die personellen Vorzeichen waren, so überzeugend präsentierte sich das verbliebene Notaufgebot gegen den TSV Ehningen. Mit einem 3:0-Heimsieg festigten die Kräherwald-Kicker ihren vierten Tabellenplatz. „Dafür, dass wir ganz dünn besetzt waren, muss ich die Jungs in den höchsten Tönen loben. Sie haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagt der Spielleiter Luca Luchetta, der das Coaching übernahm.