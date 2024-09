Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Trainer und zwei Spieler sehen bei Auswärtspleite Gelb-Rot

1 Flogen in Waldstetten beide vom Platz: der MTV-Trainer Björn Lorer (rechts) und der Stuttgarter Ersatz-Kapitän Joel-Noah Graham. Foto: /Günter Bergmann

Der Coach des MTV Stuttgart hadert nach der 1:2-Niederlage beim TSGV Waldstetten mit der Spielleitung des Schiedsrichters. Dass es nicht zu mehr gereicht hat, lag jedoch vornehmlich an der eigenen Mannschaft.











Link kopiert



Gebrauchter Tag für den MTV Stuttgart. Wäre die 1:2-Niederlage beim TSGV Waldstetten nicht ärgerlich genug, wird die Personallage beim Fußball-Landesligisten immer prekärer. In Götz Gaiser und Joel-Noah Graham fehlen für die Partie am kommenden Wochenende gegen den Titelanwärter Waldhausen nämlich zwei weitere Führungsspieler. Beide sahen am Samstag die Ampelkarte. Hinzu kam der Ausfall des Stammtorhüters Carl-Anders Zimmermann, bei dem nach einer Verletzung im Training ein Handbruch befürchtet wird. Für ihn stand der Ersatzmann Heiner Kaschner zwischen den Pfosten.