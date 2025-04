Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Schützenhilfe für den Spitzenreiter?

1 Auch in der kommenden Saison Trainer des MTV Stuttgart: Björn Lorer hat kürzlich seinen Vertrag verlängert. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Im Topspiel trifft der MTV Stuttgart auf den SV Waldhausen. Profitiert der TSV Weilimdorf? Außerdem gibt es gute Nachrichten in puncto Personalplanung.











Wenn der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart am Samstag beim SV Waldhausen anreist (15.30 Uhr), steht für die Konkurrenz einiges auf dem Spiel – mehr als für die Kräherwald-Kicker, ist sich deren Spielleiter, Luca Luchetta, sicher: „Wir haben nichts zu verlieren. Aber wenn Waldhausen verliert, ist für sie der Zug in Richtung Meisterschaft abgefahren.“ Gleichzeitig könnten die Seinen dem Stadtrivalen und Spitzenreiter „einen großen Gefallen“ tun: Der TSV Weilimdorf hat aktuell 50 Punkte auf dem Konto, mit sieben Zählern weniger liegen die Waldhausener auf Rang zwei – die allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand haben.