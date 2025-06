Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Schlafmützig zur Auswärtsschlappe

1 Lion Janzen (links) gelang der Ehrentreffer der Gäste, für die es jedoch eine Schlappe gab. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Erneut ohne den Chefcoach verliert der Tabellenvierte seine letzte Auswärtspartie der Saison in Böblingen mit 1:4. Hinzu kommt die Sorge um einen verletzt ausgeschiedenen Spieler.











Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart haben am vorletzten Spieltag der Saison eine deftige Schlappe hinnehmen müssen. Bei der SV Böblingen, die vor der Partie noch um den Klassenverbleib bangen musste, kamen die viertplatzierten Gäste vom Kräherwald mit 1:5 unter die Räder. „Die Niederlage geht in Ordnung, auch in der Höhe. Der Gegner war in jeglicher Hinsicht besser als wir“, sagt der Co-Trainer Haralampos Cechagias, der die Mannschaft in Abwesenheit des erneut privat verhinderten Chefs Björn Lorer coachte.