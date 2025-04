Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: MTV-Trainer nach Remis in Rage

MTV-Trainer nach Remis in Rage

1 Fehlt es dem MTV Stuttgart an Reife? Björn Lorer ist mit dem Auftritt seines Teams überhaupt nicht einverstanden. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Beim 2:2 den FV Neuhausen kassiert der Fußball-Landesligist vom Kräherwald den nächsten Platzverweis. Trotz Aufholjagd ist der Coach Björn Lorer bedient. Derweil stehen die ersten Sommerabgänge fest.











Der nächste Platzverweis, der nächste Punktverlust. Nach dem 2:2 gegen den FV Neuhausen zogen an diesem heiteren Sonntag Gewitterwolken über dem Kräherwald auf – zumindest bei Björn Lorer, dem Trainer des Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart. „So mache ich nicht mehr weiter, das stinkt mir dermaßen“, poltert er. „Ich bin überhaupt gar nicht mehr einverstanden mit der Leistung der Mannschaft.“ Nach den vorigen Niederlagen gegen den TSGV Waldstetten (1:2) und den SV Waldhausen (2:3) versäumten die Seinen auch diesmal die Rückkehr in die Erfolgsspur und beendeten zudem eine weitere Begegnung in personeller Unterzahl.