Fußball-Landesliga; MTV Stuttgart: Mit zwei Faktoren raus aus dem Tabellenkeller

Der Tabellenvorletzte MTV Stuttgart ist zuversichtlich in Sachen Klassenverbleib. Er baut auf einen Wiedereinsteiger und neue Torhüter.
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Dieser Allgemeinplatz kann in Bezug auf die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart noch durch „ganz, ganz“ anders erweitert werden. Nachdem sich die Kicker vom Kräherwald in der vergangenen Saison auf den vierten Tabellenplatz verbessert gehabt hatten, war man vor dieser Runde auf den Geschmack gekommen. Oder wie es der Trainer Björn Lorer im Sommer ausdrückte: „Platz vier – klar, da besteht ja noch Luft nach oben.“ Aber wie gesagt, es ist ganz anders gekommen. Das aktuelle Zwischenzeugnis weist den vorletzten Platz aus, mit vier Punkten Abstand zum nach jetzigem Stand rettenden Ufer.