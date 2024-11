Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Last-Minute-Sieg in doppelter Unterzahl

1 Till Flach (rechts) traf früh zur MTV-Führung – ehe ein Teamkollege von ihm zum Matchwinner wurde. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Die Kräherwald-Kicker feiern zu neunt einen 3:2-Erfolg gegen die SV Böblingen. Vor allem ein Spieler glänzt.











Wenn es so weiter geht, dann dürfte für die Fußballer des MTV Stuttgart diese Saison deutlich entspannter werden als ihre vergangene erste in der Landesliga. Mit einem 3:2-Heimsieg am Sonntag gegen die SV Böblingen hat die Mannschaft von Trainer Björn Lorer ihre Serie auf nun fünf Spiele ohne Niederlage ausgebaut. Verbucht hat sie in diesem Zeitraum elf von 15 möglichen Zählern. Dies bedeutet weiterhin den fünften Tabellenplatz.