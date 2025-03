Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Flach mit zwei Torbeteiligungen

1 Till Flach vom MTV Stuttgart avancierte zum besten Mann des Spiels. Foto: Archiv/Günter E. Bergmann

Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart starten mit einem überzeugenden 2:0-Sieg in Bad Boll in die Rückrunde.











Der MTV Stuttgart hat die Winterpause in der Fußball-Landesliga gut überstanden und nahtlos dort angeknüpft, wo das Team von Trainer Björn Lorer im alten Jahr aufgehört hat: Nach vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage zum Ende der Hinrunde, gelang den Landeshauptstädtern am Sonntag mit einem 2:0-Sieg beim TSV Bad Boll eine erfolgreiche Revanche für die 2:4-Niederlage im Hinspiel. „Wir haben das Geschehen von der ersten bis zur letzten Minute kontrolliert und es lediglich versäumt, noch höher zu gewinnen. Ganz wichtig ist, dass wir unseren Vorsprung auf die Abstiegszone damit auf neun Punkte ausgebaut haben“, sagte der MTV-Coach nach dem Gastspiel am Albaufstieg.