Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart besticht einmal mehr durch schwankende Leistungen und verliert beim Aufsteiger.











Dem MTV Stuttgart fehlt in der Fußball-Landesliga in dieser Saison weiter jegliche Konstanz. Mit der 0:2-Niederlage beim FV Neuhausen geht der stetige Wechsel zwischen Hochs und Tiefs bei den Landeshauptstädtern munter weiter. In sechs Begegnungen in Serie haben sich nun Sieg und Niederlage in Regelmäßigkeit abgewechselt.