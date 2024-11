Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Ende des Laufs: Gegner bestraft Schludrigkeiten

1 Vanja Lukic (rechts) traf zur Stuttgarter Führung. Aber am Ende jubelte der Gegner. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage verlieren die Kräherwald-Kicker in Bettringen mit 1:3 und liefern eine Leistung ab, die ihrem Trainer „gar nicht gefällt".











Nach fünf niederlagenlosen Begegnungen in Serie (drei Siege, zwei Remis) ist der MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga erstmals wieder als Verlierer vom Feld gegangen. Zum Hinrundenabschluss und im vorletzten Punktspiel des Jahrs 2024 unterlag die Mannschaft von Trainer Björn Lorer nach einer 1:0-Führung beim Aufsteiger SG Bettringen noch mit 1:3. Entsprechend unzufrieden war der Coach: „Wir haben den Schwung der vergangenen Wochen mit in die Partie genommen und hatten in den ersten 30 Minuten alles im Griff. Danach sind aber viele Lässigkeiten in unser Spiel eingezogen, die mir in der Summe gar nicht gefallen haben“, sagte er.