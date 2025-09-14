Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Drei Schüsse, drei Treffer – die Entscheidung fällt noch vor der Pause

Der MTV Stuttgart kommt immer besser in Schwung und fiert gegen den VfL Sindelfingen einen 6:0-Kantersieg. Der Trainer Björn Lorer hält den Ball aber flach.
Nach den drei Niederlagen zum Saisonauftakt kommt der MTV Stuttgart in der Fußball-Landesliga immer besser in Schwung. Auf den 3:1-Heimsieg gegen den GSV Maichingen vor einer Woche folgte nun am Samstag ein 6:0-Kantererfolg bei deren Stadtrivalen VfL Sindelfingen. „Mir war auch schon nach den Niederlagen gegen die Aufsteiger klar, dass meine Jungs das Kicken nicht verlernt haben. Wir haben uns jetzt eine gute Basis erarbeitet, aber Rückschläge werden auch in Zukunft immer möglich sein“, sagt der MTV-Trainer Björn Lorer.