Fußball-Landesliga, MTV Stuttgart: Die Schießbude verteidigt alles weg

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FV Neuhausen meldet sich das Kräherwald-Team vollends zurück im Kampf um den Klassenverbleib. Nun folgt ein Abstiegskracher.

Der Trainer Björn Lorer bleibt nach eigener Aussage „demütig“ und mahnt: „Jetzt weiter konzentriert von Spiel zu Spiel schauen, statt zu träumen.“ Verhindern wird aber auch er nicht, dass beim Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart spätestens jetzt wieder die Rechenschieber ausgepackt werden. Von wegen praktisch sicherer Abstieg. Mit seinem 2:0 von diesem Sonntag gegen den FV Neuhausen, dem zweiten Sieg in Serie, ist der Tabellenvorletzte zurück im Rennen um den Klassenverbleib. Der Abstand zu Platz 13, der nach jetzigem Stand der Relegationsrang wäre, beträgt nur noch drei Punkte.

Der Schlüssel zum Erfolg? Der ist für Lorer leicht benannt. „Die Mannschaft hat alles super weg verteidigt“, konstatiert der Coach, sodass es zu einem ungewohnten Ergebnis kam. Zum erst dritten Mal in dieser Saison absolvierten die Kräherwald-Kicker eine Begegnung ohne Gegentor. Zweikämpfe in der Luft, Zweikämpfe am Boden, Spiel gegen den Ball – in diesen Bereichen erteilt Lorer den Seinen die Note „richtig gut“.

Demgegenüber war es zwar auch für die eigene Offensive ein zähes Mühen. Zwei starke Angriffe machten dann aber den Unterschied. Erst traf Stephan Wiese nach einer Flanke von Vanja Lukic ins kurze Eck (14.). Und in der zweiten Hälfte legte Till Flach vorentscheidend nach. In diesem Fall kam die Vorarbeit von Lion Janzen, der zunächst am Pfosten scheiterte, ehe Joel-Noah Graham seinen mitgelaufenen Teamkollegen bediente (63.).

So wird das Stuttgarter Bezirksderby am nächsten Sonntag beim TV Echterdingen nun zum Abstiegskracher – und für Lorers Team zur unverhofften Chance, der von vielen schon nicht mehr für möglich gehaltenen Aufholjagd erst richtig Fahrt zu geben.

MTV-„Spieler des Spiels“

Till Flach (Nominierungen: 3). Großer läuferischer Einsatz, ging in der Mittelfeldzentrale keinem Zweikampf aus dem Weg. Und: belohnte sich in der zweiten Hälfte mit dem vorentscheidenden Tor zum 2:0.

MTV Stuttgart: Wegner – Wiese, Chelidonopoulos, Oehme (46. Gaiser), Mägerle – Janzen (84. Hug), Özocak, Flach (84. Henschke), Baldi (60. Graham) – Hahn, Lukic (60. Triantafillou).

FV Neuhausen: Brückner – Schestakow, Plattenhardt, Wanner (77. D’Aleo) – Potsolidis (65. Schenk), Gerxhaliu, Mozer (74. Memic), Weckerle (69. Herzog) – Fickeisen, Govorusic (67. Andretti), Güth.