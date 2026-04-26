Fußball-Landesliga, MTV Stuttgart: Die Schießbude verteidigt alles weg

Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den FV Neuhausen meldet sich das Kräherwald-Team vollends zurück im Kampf um den Klassenverbleib. Nun folgt ein Abstiegskracher.
Der Trainer Björn Lorer bleibt nach eigener Aussage „demütig“ und mahnt: „Jetzt weiter konzentriert von Spiel zu Spiel schauen, statt zu träumen.“ Verhindern wird aber auch er nicht, dass beim Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart spätestens jetzt wieder die Rechenschieber ausgepackt werden. Von wegen praktisch sicherer Abstieg. Mit seinem 2:0 von diesem Sonntag gegen den FV Neuhausen, dem zweiten Sieg in Serie, ist der Tabellenvorletzte zurück im Rennen um den Klassenverbleib. Der Abstand zu Platz 13, der nach jetzigem Stand der Relegationsrang wäre, beträgt nur noch drei Punkte.