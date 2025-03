Fußball-Landesliga: MTV Stuttgart: Der Heimaturlauber als Matchwinner

1 Hier noch zu Bezirksliga-Zeiten: Fadi Odesh führte den MTV Stuttgart vor zwei Jahren in die Landesliga. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Fadi Odesh, der Ex-Kapitän des MTV Stuttgart, gibt nach zwei Jahren Abwesenheit ein überraschendes Comeback. Am Ende ist er es, der im Spiel beim Tabellenletzten die nächste Enttäuschung verhindert.











Nach der peinlichen 0:6-Pleite vor einer Woche in Bernhausen haben die Landesliga-Kicker des MTV Stuttgart nur mit Mühe eine weitere Enttäuschung vermieden. Immerhin aber: Nach ein paar Einzelgesprächen durch den Trainer Björn Lorer im Training und einmal kräftigem Schütteln reichte es an diesem Sonntag zu einem knappen 3:2-Sieg beim Schlusslicht SV Rohrau. Das Besondere dabei: Zum einen fiel der entscheidende Treffer erst in der 90. Spielminute. Zum anderen erzielte ihn ein Akteur, den eigentlich niemand auf der Rechnung hatte: Fadi Odesh, bis vor zwei Jahren Leistungsträger und Kapitän der Mannschaft und damals maßgeblich am Aufstieg aus der Bezirksliga beteiligt, war erstmals seit Juni 2023 wieder dabei.