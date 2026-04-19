Der SV Leonberg/Eltingen hat dem Druck der Spvgg Satteldorf im direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt standgehalten und mit einem 1:1 (1:1) den Vorsprung von sieben Punkten auf den Konkurrenten gewahrt. „Diesen Zähler würde ich auf jeden Fall als gewonnen Punkt für uns verbuchen“, meinte SV-Trainer Robert Gitschier. Am nächsten Wochenende kann der Aufsteiger mit einem Heimsieg gegen den GSV Pleidelsheim einen weiteren Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.

Die Gäste hatten anfangs Probleme, in die Partie zu finden. „Wir waren zu weit weg von unseren Gegenspielern, und wenn wir mal dran waren, haben wir uns zu leicht ausspielen lassen“, kritisierte Gitschier das Auftreten seiner Mannschaft, die bereits nach acht Minuten in Rückstand geriet. Bei einem Angriff über links bekam die SV-Defensive keinen Zugriff auf Dennis Upstas. Dessen Flanke verwandelte Spvgg-Torjäger Baris Yerlikaya, der sich am langen Pfosten über viel Platz freute, per Volleyabnahme zu seinem 13. Saisontor – der erste Abschluss bedeutete gleich die Führung für die Gastgeber.

Verdutzte Gesichter beim 1:1 von Ennio Ohmes

Trotz einer nicht überzeugenden Leistung kam der SV Leonberg/Eltingen jedoch noch vor der Pause zum Ausgleich – dank luftiger Unterstützung: In der 31. Minute zirkelte Ennio Ohmes einen Eckball mit viel Effet in den Satteldorfer Strafraum. Zahlreiche Köpfe streckten sich nach dem Ball, der jedoch ohne jegliche Berührung und stark windunterstützt über Spvgg-Schlussmann Kai Wiedmann zum 1:1-Ausgleich in die Maschen segelte.

Julian Bär war ein wichtiger Rückhalt für den SV Leonberg/Eltingen. Foto: Pressefoto Baumann/Leonie Keppler

In der zweiten Hälfte stand die Defensive des Gitschier-Teams deutlich besser. Die Spvgg Satteldorf, die auf dem ersten Abstiegsplatz liegt und jeden Zähler nötig hat, war offensiv zwar sehr bemüht, leistete sich aber einige Ungenauigkeiten, sodass große Torchancen Mangelware blieben. Der SV Leonberg/Eltingen, bei dem wie beim 1:0-Sieg gegen Klassenprimus FV Löchgau vergangene Woche Fabian Löwen und Lukas Feigl die Innenverteidigung bildeten, stand defensiv deutlich besser. „Satteldorf hat viel Druck gemacht, aber wir haben es ziemlich souverän wegverteidigt“, freute sich Gitschier.

Gefahr drohte den Gästen nur wenige Male, und dann vor allem durch Fernschüsse: Michael Eberlein, in diesem Jahr schon zehnmaliger Torschütze der Spvgg, setzte den Ball in der 62. Minute knapp am Torwinkel vorbei. Drei Minuten später kam Toni Weihbrecht nach einem Doppelpass aus 20 Metern zum Abschluss, scheiterte aber am überragend reagierenden SV-Keeper Julian Bär. „Er hat uns mit seiner Präsenz und einigen langen Bällen gegen den böigen Wind viel geholfen“, lobte Gitschier.

Jona Trefz holte sich kurz vor Schluss noch einen unnötigen Platzverweis ab. Foto: Andreas Gorr

Doch fünf Minuten vor dem Ende hätte Ennio Ohmes die Kräfteverhältnisse der Partie fast auf den Kopf gestellt, als der Ball nach einem Freistoß des Stürmers am Querbalken des Satteldorfer Tores landete. Für unnötige Spannung sorgte in den Schlussminuten Jona Trefz: Der erst in der 66. Minute eingewechselte Akteur kassierte in der 88. Minute eine Gelbe Karte für ein Foulspiel und schlug nur eine Minute später den Ball weg, sodass der SV Leonberg/Eltingen nach der folgenden Gelb-Roten Karte gegen ihn die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste. „Da freut sich die Mannschaft über einen zusätzlichen Beitrag für die Mannschaftskasse“, nahm Gitschier auch dieses kleine Malheur am Ende positiv. SV Leonberg/Eltingen: Bär, Falch (92. Joshua Trefz), Löwen, L. Feigl, Nufer, Seufert, Weeber, Schmidt (69. Gäckle), D. Feigl (65. Jona Trefz), Ohmes (86. Kolar), Hofmann.