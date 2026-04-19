Der Fußball-Landesligist erringt im Kampf um den Klassenverbleib ein wertvolles 1:1 bei der Spvgg Satteldorf. Ennio Ohmes erzielt einen kuriosen Treffer für den SV.
Der SV Leonberg/Eltingen hat dem Druck der Spvgg Satteldorf im direkten Duell im Kampf um den Klassenerhalt standgehalten und mit einem 1:1 (1:1) den Vorsprung von sieben Punkten auf den Konkurrenten gewahrt. „Diesen Zähler würde ich auf jeden Fall als gewonnen Punkt für uns verbuchen“, meinte SV-Trainer Robert Gitschier. Am nächsten Wochenende kann der Aufsteiger mit einem Heimsieg gegen den GSV Pleidelsheim einen weiteren Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.