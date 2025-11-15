Fußball-Landesliga: „Mata“ macht’s – Doppelpack des Bernhausener Kapitäns zum Derbysieg

Ein Geniestreich, ein Bilderbuchkonter – damit behauptet sich der gastgebende Favorit gegen den TSV Plattenhardt mit 2:0. Nun gehen die Blicke von der Grillparty aufs Gipfelduell.
An der Theaterbühne kommen die stehenden Ovationen zum Schluss, auf der Fußballbühne manchmal auch schon früher. Der Trainer Roko Agatic wusste jedenfalls genau, was er tat, als er seinen Spieler des Tages ein paar Minuten vor dem Abpfiff vom Rasen holte. So konnte jener noch ein bisschen persönlich gewidmeten Applaus genießen. Die eigenen Fans klatschten, die Teamkollegen klopften ihm auf die Schultern, und ebenfalls aus dem Mannschaftskreis hallte ihm ein „Bravo, Mata!“ hinterher.