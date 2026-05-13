Am Freitag steigt das Gipfelduell für Liga-Primus SKV Rutesheim, der beim Zweiten FV Löchgau antritt. Marcel Held hat für beide Clubs gespielt. Was den „Königstransfer“ auszeichnet.
„Der Mann ist gefühlt unkaputtbar.“ Das sagt Pascal Haug, der Sportdirektor der SKV Rutesheim, über Marcel Held. Unabsteigbar, das war vor Jahrzehnten der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga, unkaputtbar ist der Mittelfeldmann heute in der Landesliga, weil „ich selten verletzt bin, weil ich auf die Zähne beißen kann und immer bereit bin, den letzten Schritt zu gehen, auch wenn er weh tut“, beschreibt Marcel Held seinen Fußball-Charakter.