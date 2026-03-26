Fußball-Landesliga: „Machen nicht alle Spielchen mit“– Bernhausen verliert nächsten Leistungsträger

Zugleich stehen zwei weitere Zugänge fest, beide aus der Verbandsliga. Auf dem Rasen warten indes schwere Aufgaben. Kann das Filderteam den Sturz vollends in die Krise verhindern?
Der Trainer Roko Agatic spricht von „gerade brutalen Fehlern“, und der Spielleiter Thomas Otto erkennt „eine momentan nicht so ganz glückliche Situation“. Kriegen die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen nach zuletzt vier Niederlagen in Serie trotzdem noch einmal die Kurve? Fakt ist: Ausgerechnet jetzt warten auf den taumelnden Ex-Titelmitfavoriten zwei weitere Schwergewichtsaufgaben. Und: Hinter den Kulissen setzt sich das personelle Stühlerücken munter fort. Für die nächste Saison stehen inzwischen zwei weitere Zugänge fest – aber auch der nächste Verlust eines Leistungsträgers.