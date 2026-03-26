Fußball-Landesliga: „Machen nicht alle Spielchen mit“– Bernhausen verliert nächsten Leistungsträger

Zugleich stehen zwei weitere Zugänge fest, beide aus der Verbandsliga. Auf dem Rasen warten indes schwere Aufgaben. Kann das Filderteam den Sturz vollends in die Krise verhindern?

Der Trainer Roko Agatic spricht von „gerade brutalen Fehlern“, und der Spielleiter Thomas Otto erkennt „eine momentan nicht so ganz glückliche Situation“. Kriegen die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen nach zuletzt vier Niederlagen in Serie trotzdem noch einmal die Kurve? Fakt ist: Ausgerechnet jetzt warten auf den taumelnden Ex-Titelmitfavoriten zwei weitere Schwergewichtsaufgaben. Und: Hinter den Kulissen setzt sich das personelle Stühlerücken munter fort. Für die nächste Saison stehen inzwischen zwei weitere Zugänge fest – aber auch der nächste Verlust eines Leistungsträgers.

Bei seinem künftigen Verein haben sie ihn bereits stolz mit Trikot präsentiert: Ja, auch Bogdan Rangelov geht. Der frühere Regionalliga-Kicker (SV Babelsberg, Lok Leipzig), wegen eines Kreuzbandrisses wohl noch für mehrere Monate außer Gefecht, wechselt im Sommer vom Fleinsbach zum Staffelrivalen SV Böblingen. Vergeblich waren die Bernhausener Bemühungen, den 28-jährigen Außenangreifer von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. „Wir wollten ihn halten. Sowohl sportlich als auch menschlich ist er ein Verlust. Aber: Wir machen nicht alle Spielchen mit“, sagt Otto. Das letztlich schlagende Argument liegt für ihn auf der Hand: Es hat vier Buchstaben und heißt „Geld“. Der Gegner habe ein Angebot unterbreitet, „das so lukrativ ist, dass es der Spieler als Familienvater schlicht nicht ablehnen kann“. Eines, das Otto zugleich staunen lässt: „Es wundert mich, wie eine Abteilung, die ja offenbar hohe Schulden beim Hauptverein hat, sich so etwas leisten kann.“ Seit Wochen kursieren Nachrichten, dass es bei den Böblingern intern drunter und drüber geht und der dortige Kader unter dem neuen sportlichen Leiter Ioannis Tsapakidis vor einem riesigen Umbruch steht. Tsapakidis und Rangelov kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Die Frage bei den Bernhausenern ist: Wie groß fällt deren Umbruch aus? Auf „Veilchen“-Seite ist Rangelov der sechste Startelfkicker, der den Verein definitiv verlassen wird. Zuvor hatten die Filderstädter bereits fünf von voraussichtlich acht Spielern bestätigt, die im Schlepptau des Trainers Roko Agatic in Richtung TV Echterdingen aussteigen. Deren Namen, wie berichtet: Oliver Lujic, Mihael Tomic, Julijan Milos, Dimitrios Vidic und Henry Alber.

Demgegenüber sind seit dieser Woche die Neuzugänge Nummer sechs und sieben fix, beide aus der Verbandsliga: Nico Schmid (23, offensives Mittelfeld) kommt von der TSV Oberensingen und wird damit unter die Fittiche seines Ex-Coachs und des Agatic-Nachfolgers Ugur Yilmaz zurückkehren. Sie waren schon in Neuhausen im selben Team. Außerdem im Anflug: Mehmet-Emin Sarikurt (27, defensives Mittelfeld) vom FC Esslingen. In seinem Fall profitieren die Bernhausener davon, dass der Spieler nach Filderstadt umgezogen ist und auf Ausschau war.

Bleibt freilich das Geschehen der immerhin noch elf Spieltage dauernden aktuellen Saison – in der die Mannschaft in Lila gerade mit Ungewohntem klar kommen muss. Vier Liganiederlagen in Folge, das hat es unter Agatic noch nie gegeben. Ganz im Gegenteil: In seinen knapp drei Amtsjahren hatte die Kurve bislang fast nur eine Richtung gekannt – immer weiter nach oben. Und jetzt? Müssen die Bernhausener sogar aufpassen, dass die Runde für sie nicht eine ganz komische Wende nimmt?

„Wir müssen jetzt schnell wieder aufwachen und in die Spur kommen“, fordert Agatic vor den beiden schweren Spielen an diesem Sonntag um 15 Uhr beim GSV Maichingen (drei Siege, 9:1 Tore seit der Winterpause) und dann am Donnerstag um 19.30 Uhr zuhause gegen den Tabellendritten TSGV Waldstetten. Aus Agatics Sicht ist es vor allem eine Kopfsache: „Das Fußballspielen haben wir ja nicht plötzlich verlernt“, ist er überzeugt.

Vom Verein genießt er einstweilen ein unverändertes Vertrauen. „Lame Duck“ Agatic? Ist die Luft womöglich draußen, seit klar ist, dass sein Abschied naht? „Ich spüre davon nichts“, sagt Otto – und erstickt eine etwaige Trainerdiskussion im Keim. „Null Thema.“ Es gibt ja auch gerade schon genügend andere.