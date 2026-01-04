Fußball-Landesliga: Lösung für die Problemzone? MTV Stuttgart verpflichtet neuen Torhüter

Darüber hinaus zeichnen sich beim Tabellenvorletzten zwei weitere wichtige Verstärkungen ab – während der bisherige Keeper aus mehreren Gründen gehen muss.
Vorletzter Tabellenplatz, nur drei Siege aus den bisherigen 16 Spielen, mithin akute Abstiegsgefahr. Kein Wunder, dass bei den Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart rund um die vergangenen Festtage die Köpfe geraucht haben: Wie lässt sich in dieser Saison noch die Kurve kriegen? Erste Ansätze haben die Kräherwald-Kicker mittlerweile gefunden. Für die Rückrunde ist die Verpflichtung eines neuen Torhüters fix und zeichnen sich zwei weitere Verstärkungen für den Kader ab.