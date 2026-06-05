Fußball Landesliga: Live-Blog vom Spiel der SKV Rutesheim in Crailsheim
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Auf dem Weg in Richtung Verbandsliga: Die SKV Rutesheim benötigt am Samstag in Crailsheim nur noch einen Punkt zur Meisterschaft. Foto: Andreas Gorr

Besonderes Angebot zum Saisonfinale: Die SKV Rutesheim kann am Samstag den Aufstieg beim TSV Crailsheim klar machen – unsere Reporter berichten im Live-Blog.

Die SKV Rutesheim kann an diesem Samstag (15.30 Uhr) ihren größten sportlichen Erfolg der jüngeren Fußball-Geschichte feiern: Holt der Tabellenführer mindestens einen Punkt beim TSV Crailsheim, steht das Team als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest. Dort spielte die SKV bis zum Abstieg vor drei Jahren bereits sechs Spielzeiten lang.

 

Aufgrund dieser prickelnden Konstellation bietet unsere Redaktion etwas ganz Besonderes an: Unsere Sportredakteure werden am Samstag (ab 15 Uhr) mit einem Live-Blog aus dem Stadion in Crailsheim berichten – dieses Angebot ist über die Homepage der Leonberger Kreiszeitung (https://www.stuttgarter-zeitung.de/leonberger-kreiszeitung) frei zugänglich. Einfach aufrufen und die Vorstellung der Kicker der SKV Rutesheim mitverfolgen – es gibt aktuelle Infos, Fotos und Bewegtbilder von der Partie und selbstverständlich auch Infos, was nach dem Schlusspfiff geschieht.

 