Fußball Landesliga: Live-Blog vom Spiel der SKV Rutesheim in Crailsheim

Aufgrund dieser prickelnden Konstellation bietet unsere Redaktion etwas ganz Besonderes an: Unsere Sportredakteure werden am Samstag (ab 15 Uhr) mit einem Live-Blog aus dem Stadion in Crailsheim berichten – dieses Angebot ist über die Homepage der Leonberger Kreiszeitung (https://www.stuttgarter-zeitung.de/leonberger-kreiszeitung) frei zugänglich. Einfach aufrufen und die Vorstellung der Kicker der SKV Rutesheim mitverfolgen – es gibt aktuelle Infos, Fotos und Bewegtbilder von der Partie und selbstverständlich auch Infos, was nach dem Schlusspfiff geschieht.