Es war eine Explosion der Emotionen für alle, die den TSV Heimerdingen im Herzen tragen: Marius Riedmiller trat den Ball wenige Minuten vor dem Schlusspfiff nach einer Flanke ins Tor der Spvgg Satteldorf – 1:0 für die Gäste im Kellerduell der Landesliga. „Das war die pure Erlösung, wir sind alle explodiert“, erzählte Daniel Riffert mitgenommen, aber erleichtert und glücklich wie ein Fünfjähriger an Heilig Abend nach der Bescherung.

Alle Heimerdinger waren auf den Torschützen zugestürzt, der mit diesem Treffer den Ligaverbleib des Clubs endgültig und vorzeitig zementiert hatte, da der TSV die Nachspielzeit schließlich noch unbeschadet überstanden hatte. „Das war ein gnadenloses Spiel für beide Seiten“, sagte Fußball-Chef Uwe Sippel noch immer unter mentaler Hochspannung nach dem Ende, „wir alle sind körperlich und psychisch viel zu kaputt, um ausgiebig zu feiern.“

Andreas Broß erweckt den Teamgeist neu

Für den TSV, zuvor sang- und klanglos aus der Verbandsliga abgestiegen, war dieser Dreier so wertvoll wie drei Liter Wasser für einen Herumirrenden in der Sahara – damit wurde eine schwierige Saison am drittletzten Spieltag mit dem Minimalziel abgeschlossen: der Klassenerhalt.

Es dürfte so manchem im Dunstkreis des TSV schwerfallen, diesen Minimalerfolg nicht am Namen von Andreas Broß festzumachen. Der hatte das Ruder des schlingenden Bootes nach dem 0:5 vor Wochenfrist im Derby gegen den SV Leonberg/Eltingen übernommen, nachdem sich die Granden der Fußball-Abteilung endgültig vom engagierten, aber immer wieder glücklosen Coach Markus Koch getrennt hatten. „Im Rückblick kann man jetzt natürlich behaupten: Wir haben alles richtig gemacht mit dieser Entscheidung“, sagte Uwe Sippel.

Marius Riedmiller besiegelte mit seinem dritten Saisontor den Ligaverbleib des TSV Heimerdingen. Foto: Pressefoto Baumann

Müßig darüber zu sinnieren, was in Satteldorf passiert wäre, wenn Markus Koch von der Bank aus agiert hätte – festgestellt werden muss aber: Markus Broß ist es in wenigen Tagen gelungen, den oft von internen Turbulenzen verschütteten Teamgeist wieder auszugraben und zu neuem Leben zu erwecken. „Die Mannschaft hat das richtige Gesicht gezeigt“, sagte Andreas Broß, der nichts davon hält, ihn als Wunderheiler zu feiern. „Das war eine ausgezeichnete Teamleistung“, sagte der 55-Jährige, „jeder ist an seine Grenzen gegangen und hat geholfen, wenn ein Teamkollege Probleme hatte.“

Es war eine Herkulesaufgabe, dieses 1:0, die körperlich und geistig viel Substanz forderte. Bei 30 Grad Celsius auf dem großen Satteldorfer Spielfeld galt Ausruhen und Verschnaufen als Todsünde – beide Mannschaften wussten: Nur drei Punkte helfen wirklich im Kampf um den Ligaverbleib. Die Spvgg legte los, als wolle sie schnell klare Verhältnisse schaffen: Dennis Upstas’ Schuss strich knapp vorbei (13.), Maurice Hagen traf aus wenigen Metern nur die Latte (18.), erst dann löste sich der TSV allmählich aus der elanvollen Umklammerung. „Wir haben umgestellt und sind aggressiver angelaufen“, verriet Andreas Broß, „aber diese offensivere Variante barg auch ein Risiko.“ Aber sie funktionierte: Shakur Traore scheiterte aus kürzester Distanz (29.), weil Verteidiger Jannis Wacker gerade noch klären konnte. Auch ein Schuss von Upstas wurde vom TSV in letzter Sekunde geblockt (36.). „Beide Teams hätte in Führung gehen können“, sagte Daniel Riffert.

Kein Wunderheiler, aber ein Trainer, der weiß, worauf es im Kampf gegen den Abstieg ankommt: Andreas Broß Foto: Baumann

Nach der Pause hatte Maurice Hagen das 1:0 für die Spvgg auf dem Fuß (50.), danach scheitere der eingewechselte Riedmiller in bester Position am überragend reagierenden Satteldorfer Keeper Jens Kostan (69.). Dann bewahrte TSV-Goalie Maik Riesch sein Team vor einem Rückstand, als er einen Schuss von David Paulo entschärfte (73.). Und als vieles auf ein 0:0 hindeutete, schlug Riedmiller doch noch zu. „Es freut mich für Marius, dass er sich noch belohnt hat“, sagte Andreas Broß, „nachdem er zuvor eine Riesenchance ausgelassen hat.“

Für den vorzeitig installierten künftigen Trainer war die Partie ein Start nach Maß, mit dieser Willensleistung seiner Truppe und zugegeben auch etwas Glück geht Andreas Broß mit enormem Rückhalt und viel Vertrauen seinen weiteren Aufgaben entgegen – und in eine aus TSV-Sicht hoffentlich weniger turbulente Runde 2026/2027. TSV Heimerdingen: M. Riesch – Fota, Baumeister, Geppert, Pellegrino – Milos, Kuchtanin – de Sousa Lourenco (90+3 Idrizi), Traore (90. Baroudi) – Buxmann (82. S. Riesch), Gudzevic (67. Riedmiller).