Start nach Maß für Trainer Andreas Broß: Mit einem hart erkämpften 1:0 über die Spvgg Satteldorf sichert sich der TSV vorzeitig den Verbleib in der Fußball-Landesliga.
Es war eine Explosion der Emotionen für alle, die den TSV Heimerdingen im Herzen tragen: Marius Riedmiller trat den Ball wenige Minuten vor dem Schlusspfiff nach einer Flanke ins Tor der Spvgg Satteldorf – 1:0 für die Gäste im Kellerduell der Landesliga. „Das war die pure Erlösung, wir sind alle explodiert“, erzählte Daniel Riffert mitgenommen, aber erleichtert und glücklich wie ein Fünfjähriger an Heilig Abend nach der Bescherung.