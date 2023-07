1 Aaron Müller im Echterdinger Tor machte seine Sache gut, wurde allerdings auch wenig gefordert. Foto: Günter Bergmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Echterdingen gewinnen ihr Heimspiel gegen die abstiegsgefährdete SSG Ulm mit 6:1.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Gut 70 Minuten waren am Sonntagnachmittag in der Landesliga-Partie zwischen dem TV Echterdingen und der SSG Ulm 99 gespielt, als Björn Haußer die Schnauze ziemlich voll hatte. „Wollen wir uns jetzt vollends abschlachten lassen?“, rief er lauthals seinen Mitspielern im Sportpark Goldäcker zu. Es war zu dem Zeitpunkt eine durchaus berechtigte Frage. Denn kurz zuvor hatte der Echterdinger Marco Wanes, Leihgabe aus der zweiten Mannschaft, den Treffer zum 5:1 erzielt. Dies, nachdem Florian Dölker mit gleich drei Gegenspielern im Strafraum „Hugoles“ getrieben hatte und am Ende seiner zirkusreifen Akrobatiknummer den Ball noch uneigennützig quergelegt hat. Auch wenn Hauser kein zehnfaches „Nein“ entgegenschallte, zumindest etwas am Riemen gerissen haben sich die Ulmer Kicker dann doch noch. Der am Ende 6:1-Sieg des TVE war dennoch ein verdienter.