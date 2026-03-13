Die Kräherwald-Kicker hoffen am Sonntag gegen den TSV Bernhausen auf den nächsten Favoritensturz. Eine Begebenheit sorgt vorab für eine verschnupfte Stimmung.
Nächster Spieltag, nächstes Bezirksderby in der Fußball-Landesliga. Im MTV Stuttgart und dem TSV Bernhausen treffen an diesem Sonntag (15 Uhr) zwei Gegenpole aufeinander. Hüben der stark in die zweite Saisonphase gestartete Abstiegskandidat, drüben der in den Blöcken hängen gebliebene Aufstiegsmitfavorit. Und: das Ganze mit einer von Gastgeberseite verschnupften Stimmung.