Fußball-Landesliga: Kopfschütteln nach Chancenwucher: „Das reicht für zwei Spiele“

Fehlschüsse, überhastete Abschlüsse und vor dem gegnerischen Gehäuse die falschen Entscheidungen getroffen – damit habe man sich in Waldhausen praktisch selbst auf die Verliererstraße gebracht, konstatiert Lorer. Ansonsten sei der Auftritt der Seinen nach einer hektischen Anfangsphase mit Startproblemen ganz gut gewesen, wobei sich seine Akteure bei den Gegentreffern auch nicht geschickt angestellt hätten, diese durchaus vermeidbar gewesen wären. Dem frühen Rückstand in der 8. Minute durch Patrick Bühler ging ein unnötiger Ballverlust im Spielaufbau voraus, beim 1:2 (47.) durch Tim Eckstein „haben wir direkt davor die eigene Großchancen zum 2:1 vergeben und das Tor per Konter nach eigenem Eckball kassiert“. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Torjäger Raphael Hahn (42.). Nach dem erneuten Rückstand nahm dann das Versagen der MTV-Akteure vor dem Waldhausener Gehäuse seinen Lauf. Ihr Visier besser einstellen wollen die MTV-Akteure wieder am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen des TSV Bad Boll.