Fußball-Landesliga: Kopfschütteln nach Chancenwucher: „Das reicht für zwei Spiele“

Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart beenden Serie beim SV Waldhausen wegen eigenen Unzulänglichkeiten im Abschluss.
Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Begegnungen hat es den Fußball-Landesligisten MTV Stuttgart nun wieder erwischt. Das Team vom Kräherwald unterlag am Samstag beim SV Waldhausen mit 1:2 (1:1). Ganz zum Ärger von Trainer Björn Lorer. „Eine völlig unnötige Niederlage“, hadert dieser, sein Team habe reihenweise 100-prozentige Chancen liegengelassen, die für zwei erfolgreiche Spiele gereicht hätten.#