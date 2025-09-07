Fußball-Landesliga: Kollektives Aufatmen beim MTV Stuttgart

Die Kräherwald-Elf holt im vierten Spiel die ersten Punkte dieser Saison. Auf der Problemposition „Tor“ findet sich beim 3:1 gegen den GSV Maichingen eine kurzfristige Lösung.
Einmal kräftig durchgeatmet im Nordwesten der Landeshauptstadt. Groß war die Erleichterung am Sonntagnachmittag bei Trainer Björn Lorer und seinen Kickern des MTV Stuttgart, dass am vierten Spieltag der Fußball-Landesligasaison endlich etwas Zählbares aufs Konto gekommen ist. Nach bisher drei Niederlagen bezwang der Vorjahresvierte auf dem heimischen Sportgelände am Kräherwald den GSV Maichingen verdient mit 3:1. „Die ersten 70 Minuten waren sehr überzeugend. Ich habe nach dem Spiel zu den Jungs gesagt, dass wir so gerne immer auftreten können“, sagte Lorer. Nach zwei schwachen Vorstellungen zum Auftakt habe er schon im Training und im vorangegangenen Auswärtsspiel in Bernhausen einen Aufwärtstrend beobachtet.