Fußball Landesliga: Koch gegen Wenninger – zwei Trainer-Füchse treffen sich im Kellerduell

In der Landesliga treten der TSV Heimerdingen beim GSV Pleidelsheim und die SKV Rutesheim beim SSV Schwäbisch Hall an – SV Leonberg/Eltingen steht vor dem letzten Heimspiel 2025.
Rein tabellarisch findet ein Spitzenspiel in Eltingen statt: Der Tabellenfünfte SV Leonberg/Eltingen erwartet am Samstag (14.30 Uhr) die zwei Ränge besser platzierte TSG Öhringen zum Duell der Aufsteiger. „Nach der Partie wollen wir in der Tabelle vor Öhringen stehen“, gibt SV-Trainer Robert Gitschier die Marschrichtung Sieg vor.