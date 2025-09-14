Fußball-Landesliga: Keeper-Rot und noch viel Arbeit für den TSV Weilimdorf

Der Torhüter Sunny Simone fliegt nach acht Minuten vom Platz und macht alle taktischen Überlegungen zunichte. Der TSV Oberensingen nutzt die Schwachstelle gleich dreimal aus.

Die Aufstiegseuphorie ist vollends verflogen, vom berauschenden Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers ist nichts mehr zu spüren: Der TSV Weilimdorf ist komplett im grauen Ligaalltag angekommen und befindet sich spätestens nach der 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Oberensingen im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga. Passend dazu gesellen sich beim Aufsteiger zu individuellen Fehlern und einer unnötigen roten Karte für Keeper Sunny Simone auch einige Verletzungssorgen. Spielführer Bastian Joas und Mittelfeldlenker Enis Külay wurden von Trainer Oliver Stierle noch vor dem Spiel angeschlagen aus dem Kader gestrichen. „Beide haben muskuläre Probleme. Ich habe sie beide rausgelassen, weil mir das Risiko zu groß war, dass dann bei ihnen was reißt und sie mir noch länger ausfallen“, sagt Stierle.

In Abwesenheit der beiden Leitwölfe setzte der Coach nach dem jüngsten 2:9-Debakel gegen Dorfmerkingen auf einen überraschenden taktischen Kniff: Stierle stellte Rechtsverteidiger Jonathan Zinram-Kisch in die Innenverteidigung. „Ich wollte mit seiner Erfahrung und seiner Art und Weise, wie er kommuniziert, noch mehr Stütze haben in der Innenverteidigung“, verrät der ehemalige Verteidiger der Stuttgarter Kickers. In der 53. Minute war das Projekt jedoch bereits beendet, weil Denis Kiral aus gesundheitlichen Gründen ausgewechselt werden musste und Zinram-Kisch wieder auf seine angestammte Außenverteidigerposition rückte.

Schon lange zuvor hatte Stierle aber seine kompletten taktischen Überlegungen für das Spiel über Bord werfen müssen. Torhüter Simone vertändelte im Spielaufbau den Ball und kam ins Straucheln, Oberensingens Patrick Werner spitzelte die Kugel am Weilimdorfer Keeper vorbei und wurde von diesem im Strafraum zu Fall gebracht. Die Konsequenz: Rot für Simone und Feierabend für Giuseppe Berretta – Stierle opferte den zentral-offensiven Mittelfeldspieler, um Keeper Matej Barisic einzuwechseln. Dieser fügte sich aber hervorragend ein und hielt den von Samuel Bosler schwach geschossenen fälligen Foulelfmeter fest.

Neben den individuellen Fehlern, die den Weilimdorfern in jedem Spiel immer wieder unterlaufen, machte der Tabellenvierte eine weitere Schwäche des Aufsteigers deutlich: lange Bälle. Alle drei Gegentore durch Lukas Linder (26.), Patrick Werner (85.) und Simon Brandstetter (90. +2) resultierten aus hohen Bällen in die Spitze, die der Aufsteiger nicht richtig verteidigt bekam. „Das spiegelt die ganze Saison wider“, ärgert sich Stierle. „Das ist der Grund, wieso wir aktuell so viele Gegentore bekommen. Wir müssen an unserer Grunddefensive arbeiten und daran, diese Situationen individuell besser zu klären“, sagt der Coach weiter und ist froh darüber, jetzt erst einmal keine Englische Woche zu haben, sondern in drei Trainingseinheiten an den Schwachstellen zu arbeiten.

Keine Schwachstelle ist indes die Offensive des Teams. Mehrfach hat sie in dieser Saison bewiesen, dass sie nach dem Aufstieg auch Verbandsliga-Verteidigungen knacken kann. „Vorne machen wir immer ein Tor, dafür haben wir genug Qualität“, sagt Stierle. Gegen Oberensingen profitierten die Weilimdorfer beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Zinram-Kirsch von einem Handelfmeter. Das 2:3 in der Schlussphase besorgte schließlich Luka Milenkovic per Abstauber nach einem starken Freistoß von Tamer-Harun Fara an die Latte. „Kämpferisch kann ich meiner Mannschaft nichts vorwerfen, sie haben alles reingehauen, was ging“, sagt Stierle. Dennoch steht in den kommenden Wochen noch reichlich Arbeit für den Vertreter des auf unbestimmte Zeit erkrankten Chefcoaches Manuel Fischer an.

Weilimdorfer „Spieler des Spiels“

Jonathan Zinram-Kirsch (Nominierungen: 1). Der Aushilfskapitän sprach viel mit seinen Mitspielern und gab ihnen Anweisungen und Hilfestellungen. Zeigte auf der ungewohnten Position den Innenverteidigers eine ordentliche Leistung. Übernahm beim Handelfmeter Verantwortung und drosch denn Ball mit viel Selbstvertrauen unhaltbar ins Tor.

TSV Weilimdorf: Simone – Kiral (53. Sadikovic), Zinram-Kisch, Bozoglu, Milenkovic – Ferreira-Kakou (46. Krasniqi), Genc (76. Baierle) – Fara, Beretta (8. Barisic), Scarcelli (80. Addo) – Offei.

TSV Oberensingen: Schleicher – Miller, Gjini, Horeth (66. Gorr), Herl – Avtzis (61. Brandstetter), Lander, Henning, Linder (66. Zaglauer) – Werner (87. Kulay), Bosler (84. Soloperto).