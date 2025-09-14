Fußball-Landesliga: Keeper-Rot und noch viel Arbeit für den TSV Weilimdorf

Der Torhüter Sunny Simone fliegt nach acht Minuten vom Platz und macht alle taktischen Überlegungen zunichte. Der TSV Oberensingen nutzt die Schwachstelle gleich dreimal aus.
Die Aufstiegseuphorie ist vollends verflogen, vom berauschenden Pokalspiel gegen die Stuttgarter Kickers ist nichts mehr zu spüren: Der TSV Weilimdorf ist komplett im grauen Ligaalltag angekommen und befindet sich spätestens nach der 2:3-Heimniederlage gegen den TSV Oberensingen im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga. Passend dazu gesellen sich beim Aufsteiger zu individuellen Fehlern und einer unnötigen roten Karte für Keeper Sunny Simone auch einige Verletzungssorgen. Spielführer Bastian Joas und Mittelfeldlenker Enis Külay wurden von Trainer Oliver Stierle noch vor dem Spiel angeschlagen aus dem Kader gestrichen. „Beide haben muskuläre Probleme. Ich habe sie beide rausgelassen, weil mir das Risiko zu groß war, dass dann bei ihnen was reißt und sie mir noch länger ausfallen“, sagt Stierle.